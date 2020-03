Chiesto l’Esercito per Milano e Lombardia

L’Italia ha superato la Cina per numero di morti. Chiesto l’intervento dell’Esercito per Milano e la Lombardia. Un mese dopo il paziente 1 di Codogno può tornare a casa. Azzolina sulle scuole: “nel peggiore dei casi, rientro a settembre”. 16 morti in un giorno e 1482 contagiati in Toscana. L’effetto del Coronavirus riduce i consumi di energia ai livelli del 1943. Il Pil italiano crolla dell’8%.

Secondo lo studio di una università di Budapest, che basandosi su dati e algoritmi ha confrontato il decorso dell’epidemia di Coronavirus in Cina con quello italiano, la pandemia di Covid-19 in Italia è destinata a finire al più tardi entro il prossimo 15 aprile.

100.000 casi in Europa e oltre 10.000 morti nel mondo. Trump accusa la Cina per non aver condiviso a tempo le informazioni. “Il mondo lo pagherà caro”. 130.000 francesi bloccati all’estero. Il Brasile blocca l’ingresso a europei e asiatici. La California ordina di stare a casa. Il Cio ritiene prematuro rinviare le Olimpiadi di Tokyo.

Il principe Alberto II di Monaco è il primo capo di Stato contagiato dal Coronavirus.

Rimandato il Festival di Cannes.

Anche l’Argentina dichiara la quarantena nazionale. Intanto che va pure in default.