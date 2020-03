In Spagna +30% di decessi in 24 ore. Boom di contagi in Germania e Usa

Secondo Azzolina, è “impossibile al momento avere una data per la riapertura delle scuole”.

L’Ospedale di Bergamo dice di avere un “disperato bisogno di personale”.

In Emilia-Romagna proibiti giri in bici e passeggiate e chiusi i parchi.

“Questa è una crisi che non ha precedenti, in passato abbiamo superato crisi e insieme supereremo la crisi del coronavirus”. E’ il messaggio lanciato oggi dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

Per la prima volta dall’inizio dell’epidemia la Cina non ha registrato nessun contagio locale.

Sanders verso il ritiro.