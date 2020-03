GOVERNO CAPACE, CAPACE DI TUTTO

Sono perfettamente convinto che nei momenti difficili non si debba sospendere la critica, non sono della scuola dello “stiamo uniti e non disturbiamo il conducente”. Ma non sopporto la strumentalizzazione di una situazione di crisi per insultare il Governo, a torto poi.

La parola più diffusa oggi è “incompetenti”, anche nella versione più deteriore e generalista di “incapaci”: “non puoi avere Di Maio agli esteri, la Castelli vice ministro dell’economia, Arlecchino premier”. Ma poi perché Arlecchino e, soprattutto, perché “incompetenti”.

Complice anche l’emergenza sanitaria, questo va detto non voglio passare per un idolatra, i membri del governo e della maggioranza che lo sostiene sono i primi, a mia memoria, ad attuare il programma prefissato e ad essere coerenti con le impostazioni ideologiche. E lo stanno facendo, scusa che usava ad esempio Berlusconi, nonostante in questo paese ci siano troppi limiti al governo, troppi lacci. Ci stanno riuscendo, pare, anche con l’opposizione felpata, ma ferma del Presidente Della Repubblica. Quindi capaci, coerenti e anche coraggiosi e forti.

Nell’ordine:

Decrescita felice: fatto.

Non si è previsto nulla per le imprese e presto non si tireranno più su. Quindi lo scenario “tutti con il pannello solare e l’orto senza pesticidi” è diventato possibile. Questo con riferimento all’anima grillina. Poi c’è la componente PD, quelli forza spread e Troika, ce lo chiede l’Europpah, che non vede lontano un intervento vero per far diventare finalmente l’Italia un paese allineato, per così dire. Una Grecia. Così hai l’epoca classica da visitare a basso costo, ma sei compliant (bisogna parlare un po’ così). Un altro traguardo possibile e grazie a questo governo. Te lo danno loro l’«incapace», incapace è chi li giudica.

Eliminazione Smog nei centri cittadini e green new deal: fatto.

Adesso non si può girare e lavorare, dopo non ci saranno più i soldi per girare e lavorare. E i tassi di inquinamento giuuuuuuuuuu’. E hai detto nulla. Fatto, smarcato.

Controllo orwelliano della popolazione e dei loro comportamenti: fatto.

Si, so già cosa mi direte, non è mica merito loro, sono le misure per prevenire il contagio. Giusto, voglio essere imparziale, però intanto, ci si abitua, diciamo. In carcere si comincia a soffrire sul serio e anche questo è fatto, i processi con detenuti si fanno, ma in regime di ordine e disciplina e, mi raccomando, buon senso con le eccezioni. Anzi, alcune le hanno tolte per legge e pedalare. Anche qui, mi direte è tutto merito del virus, per carità, ma anche qui si entra nell’idea, ci si fa il callo. Dai, è fatto.

Nuovi rapporti internazionali, più Cina, più dittature (meglio se comuniste) e meno occidente: fatto.

Come gli stati occidentali sono un po’ in difficoltà, loro, gli “incapaci” (tsè se ci penso mi arrabbio proprio), zac: grazie Cina, grazie se ci metti una rete negli ospedali e comunque ci parleremo. Rapidissimi ed efficaci, loro e i cinesi.

Alitalia: fatta.

Mentre lo scandalo di una società in perdita cronica pagata dai contribuenti cominciava ad essere sentito ed affrontato pubblicamente loro, coerenti, forti, pur nelle difficoltà e nonostante l’urlo di dolore delle imprese e dei lavoratori, loro, anche qui, freddi, rapaci sull’obbiettivo, zac: una paccata di milioni a fondo perduto che la terranno in vita per qualche altro mese. Dice è la cultura signora, qua ‘e vite se sarvano.

Potrei andare avanti a lungo, ci sarebbe l’aumento del periodo fiscale sottoponibile ad accertamento ed altre conquiste, ma i temi di fondo ci sono tutti. E poi, ripeto, non voglio passare per uno che loda il governante di turno. Solo penso che quello che è giusto è giusto e va detto.

Certo, hanno avuto la fortuna che c’è la Lagarde alla BCE, hanno avuto la fortuna di un grande debito pubblico che non è merito solo loro (anche se oh, il PD la sua parte l’ha fatta e gli altri con il reddito dai, qualcosa han fatto), hanno il vantaggio dello spread, però, ripeto, sono i primi della storia che attuano il programma e anche i primi che lo attuano avendo la schiacciante maggioranza dei cittadini contro. Provate voi ad ottenere ciò che hanno ottenuto senza il consenso popolare, poi vediamo eh! Vorrei proprio vedervi a voi detrattori.

Quindi, prima di dire che sono incapaci pensateci bene. Loro stanno riuscendo a fare tutto e voi…..state perdendo….tutto.

Fabio Ghiberti