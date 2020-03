Boris Johnson: “governo di guerra”

Nel mondo 200.000 caso di Coronavirus, 82.000 guarigioni e 7954 morti. In Cina un solo nuovo caso. 31.506 casi in Italia.

Conte studia la proroga della chiusura oltre il 3 aprile. Spread oltre 300. 43.000 denunce in 7 giorni per gente fuori casa senza motivo.

392 contagi e 12 morti in Veneto: e anche Zaia pensa al modello sud-coreano. “Tracciare i cittadini con i cellulari. Tamponi a tutti per isolare gli asintomatici”.

Contagiato l’8% degli operatori sanitari. Al Cardarelli di Napoli 249 medici si danno malati. Il direttore delle emergenze: “commiserazione per loro”. De Magistris: “vigliacchi, traditori, vanno licenziati”.

Almeno 13 giornalisti statunitensi impegnati in queste settimane nel raccontare in Cina l’esplosione dell’epidemia di Coronavirus saranno espulsi come ritorsione rispetto al limite imposto dall’amministrazione Trump sui visti dei media di Stato di Pechino che operano in Usa.

Biden vince anche in Arizona, Florida e Illinois.

Trump penserebbe di innovare l’allarme Coronavirus per rispedire immediatamente in Messico tutti coloro che passano il confine in maniera illegale.

Boris Johnson parla di “governo di guerra”.

Maduro per Coronavirus e crollo dei prezzi del petrolio chiede un prestito di 5 miliardi al Fmi dopo averlo in passato coperto di insulti e lo Fmi rifiuta. Perché non gli è chiaro chi sia il governo legittimo.

Cuba isola 13 viaggiatori Usa per Coronavirus ma continua a promuovere il turismo.

È morto a Mosca, all’età di 77 anni, lo scrittore e attivista politico russo Eduard Limonov. Lo ha confermato l’ufficio stampa del partito “Altra Russia’ di cui era leader, dopo che la notizia era stata data su Telegram dal deputato Serghei Shargunov. Limonov era stato ricoverato a ottobre per problemi di salute. Nato a Kharkov, in Ucraina, nel 1954, dalla metà degli Anni ’70 fino al crollo dell’Urss ha vissuto in esilio negli Stati Uniti. Tra le sue opere più note, ‘Sono io, Edichka’ e ‘Libro dell’acqua’. Con la biografia romanzata ‘Limonov’, pubblicata in Italia nel 2012 da Adelphi, lo scrittore francese Emmanuel Carrère lo aveva lo aveva fatto conoscere e amare al grande pubblico in Europa.