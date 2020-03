VIVA IL PAPA

Non sono credente, non sono cattolico (anche se ho grande rispetto per credenti e cattolici). Però oggi fatemelo dire: viva il Papa. Il suo stare per le vie di Roma , da San Pietro a Via del Corso, il suo essere solitario Pastore sull’asfalto sarà pure simbolico. Ma la politica, la vita della Polis, è fatta eccome ed anche di Simboli. E il Papa, ieri, ha riempito la voragine, l’abisso vuoto di simboli e vera parola di una classe politica che sin qui si è distinta per banalità, ritualità, incapacità. A suo modo, vagando per strada, il Papa credo abbia voluto dire che tanto più se chiusi e assediati , dobbiamo cercare una strada. Balconi sì, inni nazionali sì, canzoni sì, preghiere sì, tutto va bene anche se…. Dobbiamo cercare una strada. Perchè quando riapriremo la porta di casa, occorreranno nuove strade.

Giovanni Negri