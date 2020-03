STATISTI

Lo ammetto, anche io sono rimasto turbato da BoJo che dice a un Paese “Perderemo molti dei nostri cari” e pensa, come prima mossa, di mettere in quarantena obbligatoria tutti i 70enni, a casa e per 4 mesi. Però poi con il passare dei giorni mi sono rinfrancato : noi si che siamo fortunati , i veri Statisti li abbiamo noi. E quindi un sentito grazie e un profondo omaggio a quello che da gennaio ad oggi è uscito dal Quirinale solo per andare alla scuola cinese, a quello che “Accolgo l’invito del Sindaco Sala e sarò all’aperitivo ai Navigli perchè ah ah ah, ne muoiono molti di più di influenza”, a quello che “Con i miei concittadini prenderò domattina caffè e cappuccino in Via Sarpi, perchè #milanononsiferma“, a quello che “Chi parla di quarantena è un fascioleghista e a Prato non la faccio”, a quello che “Aspettiamo con orgoglio il raduno dei 50.000 a Bari con il Papa, un appuntamento che si può e si deve svolgere”, a quello che manda a Milano 250.000 Scottex chiamandole mascherine.

Statisti. Noi sì che abbiamo gli Statisti . Ricordiamoci di loro, mi raccomando, quando fra cinque mesi ci toccherà ricostruire un Paese a pezzi.

Giovanni Negri