L’IMPERO DEL VIRUS

No. Non me ne importa nulla della “solidarietà della Cina”, dell’ “amicizia italo-cinese”, e tanto meno vorrei il “disinteressato aiuto” di Huawei che vuole mettere in ICloud la sanità e gli ospedali italiani.

Essere amici dei Cinesi oggi significa dire loro che devono cambiare il Regime che è diventato il più grave problema per il mondo. Asiatica del 1957, Influenza di Hong Kong del 1968, Sars di Canton del 2002 , Aviaria del 2003 , Peste Suina del 2019 e infine Coronavirus 2020 , negata e occultata dall’Ottobre 2019 al Gennaio 2020. Ogn volta Silenzi, Smentite, Segreti di Stato, Censure, Scienziati e Giornalisti che spariscono.

Se non è l’ Impero del Male, la Cina e il suo Regime sono l’Impero del Virus. E mentre la UE si dissolve, lasciamo pure Grillo a mendicare dall’ambasciatore Cinese e Di Maio a scodinzolare davanti al nuovo Padrone. Gli amici della verità sono i veri amici dei Cinesi. E oltre a dire la Verità, per il nostro futuro noi Non guardiamo a Est ma guardiamo a Ovest. Prima della Via della Seta, ci sono la Via della Vita e la Via della Libertà.

Giovanni Negri