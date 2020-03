DA PIÙ EUROPA A PIÙ LOMBARDIA

Il certificato di morte dell’Unione europea, già sofferente di altre gravi patologie e colpita in modo letale dal coronavirus, l’ha scritto oggi Stefano Folli su Repubblica, descrivendo come Berlino in un solo pomeriggio, decidendo in solitudine, abbia cancellato il principio della libera circolazione delle persone e delle cose, chiudendo i propri confini nazionali. E questo mentre “gli aiuti sanitari all’Italia arrivano più facilmente dall’astuta Cina che non dai diffidenti amici europei”.

Una scelta che “smentisce proprio il valore di fondo, o se si vuole l’utopia su cui si è cercato di edificare l’Unione: il progressivo e armonico superamento degli egoismi; il venir meno non solo dei nazionalismi, buttati nella pattumiera della storia, ma anche del principio di nazionalità, ossia quel che resta del patriottismo nel mondo di oggi. Ma questo disegno ha perso via via il suo slancio. Lo ha perso quando la politica non ha saputo mostrarsi all’altezza della sua missione o almeno dei suoi sogni, arrendendosi alla burocrazia. Quando la moneta unica è diventata un traguardo e non un punto di partenza. Quando in Grecia i conti pubblici sono stati risanati a prezzo di una sofferenza sociale intollerabile. Quando si è capito che nell’Unione esiste una rigida gerarchia, certo inevitabile, ma contraddittoria con le speranze di un tempo”.

“Il virus ha frantumato le ipocrisie e resta solo la retorica”, conclude Folli.

Tuttavia, se il sogno europeo si è plasticamente frantumato di fronte all’invisibile virus, l’agonia delle istituzioni dell’Ue sarà lenta e pericolosa. Di fatto non ci sono più regole, dal 3% deficit/Pil al Fiscal Compact. Tutto viene dichiarato sospeso, come gli accordi di Schengen, ben sapendo che sono morti e senza possibilità di resurrezione. Ora ognuno deve fare da solo e Bruxelles, senza neppure un bilancio per i prossimi sette anni, sarà solo un ingombro capace di ostacolare senza poter aiutare.

E questo mentre negli Usa la Fed ha azzerato i tassi di interesse annunciando contemporaneamente un programma di acquisto di titoli di Stato e di obbligazioni garantite da ipoteche per almeno 700 miliardi di euro. Una decisione che mostra come si muove in una situazione eccezionale una vera Banca centrale ma che ha anche svelato quanto sia grave l’emergenza economica in cui il virus ha portato anche gli Stati Uniti.

In Europa ci teniamo la Bce di Lagarde e la sua incapacità o impossibilità di intervento, con Romano Prodi che ancora sogna un ripensamento dei tedeschi sugli Eurobond, senza prendere atto che non c’è un solo cittadino del Centro-Nord Europa che voglia farsi carico dei debiti del Sud Europa, perché questo significherebbe un’Europa federale, quella che i paesi ricchi non hanno mai voluto.

E allora, per l’Italia, è venuto il momento di diventare responsabili e concreti, di rimboccarsi le maniche e di fare. È finita l’epoca delle letterine da e per Bruxelles, delle flessibilità concesse o negate, delle regole astratte trasformate in dogmi e delle liturgie ormai fuori dal tempo.

Ora è il tempo di fare un ospedale alla Fiera di Milano, senza perdere un altro minuto. Il nostro futuro oggi parte dalla Lombardia, epicentro del contagio. Ora è il tempo della Politica. La retorica sta a zero.