Nuovo tonfo delle Borse, Milano -7%, Parigi – 9,5%

L’Italia con 368 morti in un giorno stabilisce il record mondiale. In totale in Italia 1809 vittime. Per Conte “non servono nuovi divieti, basta rispettare quelli che ci sono”. Alle 10 il Cdm vara un decreto per 25 miliardi a famiglie e imprese in cui sono previsti congedo ai genitori, 500 euro agli autonomi, stop ai versamenti fiscali, 100 euro a chi lavora in sede. La Borsa a Milano perde il 7%, a Parigi il 9,5%. Il Papa in segno di preghiera percorre a piedi Via del Corso. L’Unione Buddhista Italiana offre 3 milioni dell’8 per 1000 per il Coronavirus. In ospedale il sindaco di Lucca. Sbloccato l’export di mascherina per l’Italia da Germania e Francia. La Germania chiude le frontiere. New York, Los Angeles e Las Vegas chiudono. In Cina tra gennaio e febbraio la produzione industriale è calata del 15,3%. Per la prima volta il numero dei morti per il coronavirus nel mondo ha superato la Cina; secondo la Johns Hopkins University i decessi fuori dalla Cina sono arrivati a quota 3.241. Pechino ha annunciato altri 14 morti, che portano il totale a 3.213 e 16 nuovi casi che portano i contagi a quota 80.860. Nel mondo, al netto della Cina, i contagi – secondo la Johns Hopkins University – sono oltre 86.000. Fca chiude le fabbriche in Europa per due settimane. Il segretario Onu Guterres denuncia il rischio di una recessione globale.

L’Iran insiste che il Coronavirus è “arma non convenzionale Usa”. Trump, risultato negativo al test, cercherebbe di avere un virus tedesco in esclusiva.

La relazione segreta della Sanità britannica, rivelata dal Guardian, prevede che l’epidemia di coronavirus in Gran Bretagna durerà fino alla primavera del 2021 e potrebbe portare a 7,9 milioni di persone ricoverate in ospedale. L’80% della popolazione verrà contagiata e, con un tasso di letalità dell’1%, mezzo milione di persone morirebbero.

La Francia vota lo stesso per le municipali ma l’astensione è record: tra il 53 e il 56%.

Il re di Spagna Felipe VI decide di togliere al padre la pensione e di rinunciare alla sua eredità dopo lo scandalo sulla società off-shore in cui Juan Carlos avrebbe messo 65 milioni di provenienza saudita.

Penultimo dibattito tra Bernie Sanders e Joe Biden. Biden propone di utilizzare i militari contro la pandemia e promette una donna candidato alla vicepresidenza.

Malgrado la pandemia, Bolsonaro organizza lo stesso manifestazioni in suo appoggio. Anche il presidente messicano López Obrador fa un bagno di folla. E anche Ortega in Nicaragua ordina merce di massa.