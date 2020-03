TE LA DO IO LA GAFFE

Sarebbe bello se quella di ieri di Christine Lagarde fosse stata solo una gaffe, un’incapacità di rimanere fredda in una situazione di emergenza, una dimostrazione di inadeguatezza, alla prima prova del fuoco, a ricoprire quell’incarico. Sarebbe bello, per coloro che non vogliono guardare in faccia la realtà, se questo racconto potesse essere vero.

La realtà è che la presidente della Bce ieri era molto fredda e lucida quando ha detto “Non siamo qui per ridurre gli spread. Non è la missione della Bce, ci sono altri strumenti e altre istituzioni incaricate di farlo”.

Bce da Lagarde è esattamente la posizione della Germania. Come scrive Federico Fubini sul Corriere della Sera, quella frase “era l’opposto del «whatever it takes» del predecessore Mario Draghi, quell’impegno a fare «qualunque cosa» per contrastare le scommesse contro alcuni Paesi in vista della rottura dell’euro. Se ieri Lagarde ha sfilato quella pietra di volta dell’intera architettura con apparente noncuranza, è perché non erano parole sue. Era una frase di Isabel Schnabel, la tedesca nel comitato della Bce. Quando l’aveva pronunciata Schnabel pochi se n’erano accorti”.

Alla nuova politica “tedesca” della Bce che ha fatto impennare il nostro spread come quello di Spagna, Portogallo e Irlanda, e crollare le Borse, si è accompagnato il divieto del governo di Berlino alle imprese con sede in Germania di esportare dispositivi di protezione individuali come camici chirurgici, respiratori per particolato, maschere chirurgiche, occhiali di protezione, visiere, indumenti di protezione. Un divieto che in questo momento colpisce innanzitutto l’Italia.

Contemporaneamente, oggi il governo tedesco ha annunciato prestiti «illimitati», con una disponibilità almeno di 550 miliardi di euro, per aiutare le imprese del paese ad affrontare i problemi di cassa dovuti all’epidemia di coronavirus. «Non esiste un limite massimo, questo è il messaggio più importante», ha dichiarato il ministro delle finanze Olaf Scholz. E con perfetto sincronismo la commissaria europea alla Concorrenza Margrethe Vestager ha annunciato un rapido via libera agli aiuti di Stato in conseguenza della crisi del coronavirus. Il che significa: chi ha i soldi può farlo, gli altri saranno divorati.

E mentre l’Unione europea abbandona e pugnala alle spalle l’Italia, nel nostro paese è partita la propaganda del governo cinese – supportata dal nostro ministro degli Esteri di casa a Pechino e Shangai, così come Beppe Grillo all’ambasciata cinese a Roma – che presenta la Cina come salvatrice dell’Italia, con aerei che atterrano carichi di materiale medicale e medici esperti dell’epidemia. Quello stesso regime dittatoriale, responsabile con i suoi silenzi e la sua censura di aver favorito la diffusione del coronavirus in dicembre e gennaio.

Tra Berlino, Bruxelles, Francoforte e Pechino si sta giocando un gioco sporco sulla pelle del nostro paese, in cui si contrappongono l’espansionismo tedesco e quello cinese. E l’Italia è il vaso di coccio destinato ad essere travolto dalle macerie di questa Unione europea.

Uscirne ricostruendo il paese sarà molto dura e potrà essere fatto solo mobilitando le migliori intelligenze, con politiche totalmente nuove e un progetto di cooperazione europea che faccia una precisa scelta di campo atlantica, lasciandosi alle spalle il mostro tecno-burocratico costruito negli ultimi decenni al servizio di un progetto egemonico nazionale.