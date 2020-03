Prendiamo atto che ormai su questa Unione Europea e sulla sua governance anche i partiti, i politici, i giornalisti che in questi anni hanno partecipato alla sbronza del “Ce lo chiede l’Europa”, alle idiozie del “Più Europa”, al dogmatismo insensato dei Fiscal Compact e dei Sacri Parametri di Maastricht, alla penosa e disonesta divisione delle nostre società in “civili, colti, per bene” contro “ignoranti, populisti, sovranisti”, ebbene tutti costoro oggi scrivono cose e adottano toni che sono stati i nostri negli ultimi due anni. Con gli amici della Marianna noi dicevamo – da soli e spesso ritenuti dei folli – ciò che oggi sono verità condivise persino da un PD che davanti a questa realtà si dice “basito” e “arrabbiato”. Di tutto ciò non siamo felici, perché ci è voluta una tragica emergenza per afferrare alcuni concetti e scorgere i limiti ottusi di una politica e di istituzioni inconsistenti e spesso del tutto inesistenti. Se ancora ce n’era bisogno, il virus ha dimostrato come le istituzioni della UE non contino e non decidano nulla: servono, in larghissima parte, ad autoperpetuarsi e a pagare alcune migliaia di stipendi. Detto questo – e lasciando ai neofiti l’ardore di ciò che oggi scoprono, tardi e male, sulla UE o meglio sulle sue macerie – mi pare sia urgente porre un altro punto che è persino più rilevante di quello di una costruzione UE gigantista, sbilenca, ingiusta, inefficace.

Il nodo va affrontato con tutta la pacatezza del caso e senza gratuite polemiche, senza pregiudizi, soprattutto senza alcun tifo da stadio. Però va affrontato, perché è di fronte a noi, si staglia in modo chiaro e netto come non mai: questo è il nodo dell’egemonia e della leadership politico-culturale della Germania sull’Europa. Due esempi per tutti, plasticamente accaduti nelle ultime 24 ore. Mentre le banche centrali delle democrazie anglosassoni – Fed americana e Banca d’ Inghilterra – di fronte all’emergenza virus procedevano a tagli dei tassi come misura preventiva per l’ormai certa crisi economica globale, la Banca centrale europea ha rifiutato di tagliare tassi. Stamperà soldi, la Bce, trasformandosi ancora una volta in gigantesca tipografia al servizio di banche che a loro volta dovrebbero sostenere quelle realtà di impresa che in tutti quest anni non sono state invece affatto sostenute, e anzi spesso sono perite sotto tonnellate di tasse e di carte burocratiche. E mentre le voci più influenti in Usa e Gran Bretagna sollecitavano tagli ancora maggiori (come chiesto esplicitamente da Trump) e confermavano il ruolo insostituibile delle banche centrali come garanti di ultima istanza, a protezione delle società e del lavoro, la presidente della BCE se ne usciva con la clamorosa frase che ha mandato a gambe levate borse e mercati.

Colpa della Lagarde, questo mancato taglio? Gaffe della Lagarde , quella per cui lo spread e la tutela dell’economia non è quasi affar suo ? Non scherziamo. Non diciamo corbellerie.Mai, davvero mai un banchiere centrale potrebbe operare scelte così sconsiderate, che rasentano l’incredibile, se alle spalle non ci fosse il peso di un pensiero, di una cultura, di una politica economica che è stato in questi anni il vero Pensiero Unico Europeo, la vera Politica Economica imposta a un continente. Il culto dogmatico e ottuso della costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, la ricerca ossessiva del surplus e della contestuale contrazione dei consumi, la fobia folle verso il tasso di inflazione rappresentano i capisaldi di questo Pensiero economico. Che ha tutta la dignità di una Scuola di Pensiero. Una fra tante. Una fra altre. Non l’Unica, l’Esclusiva. Ha fatto, fa del bene all’Italia questa Scuola e questo Pensiero? No. E’ una scuola, un pensiero che vanno apertamente contestati, con tutta l’urgenza di chi già è in ritardo nel farlo. Non ha alcun senso, ormai, discutere di ciò che resta della UE senza insieme, contemporaneamente porre il nodo di una leadership della Germania che va apertamente discussa e contestata. Qualcuno, del resto, l’incubo odierno lo aveva previsto: “La Germania si ritroverà la sua naturale fobia dell’inflazione, così l’Euro sarà fatale per le economie dei Paesi più poveri”.

Giovanni Negri