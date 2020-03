Conte incontra sindacati e industriali e promette mascherine gratis per tutti

Mattarella: “Ue sia solidale e non ostacoli l’azione dell’Italia”: è una protesta contro la presidente della Bce Christine Lagarde una cui battuta “non spetta a noi ridurre lo spread” ha fatto crollare la Borsa. Il presidente del Parlamento europeo Sassoli: “siamo in una fase molto delicata, e naturalmente quelle parole, che indicano in maniera molto superficiale creando questa reazione nei mercati, aumentano la difficoltà”. Giorgia Meloni ne chiede la rimozione. Salvini chiede i danni. Ursula von der Leyen: “sì a massima flessibilità sul Patto. Daremo a Italia tutto quello che chiede”. Salvini: “presto ci saranno 1000 morti”. Ma adesso la Borsa si riprende.

Primo morto per Coronavirus in India, che rinvia il campionato di cricket. Test al presidente brasiliano Bolsonaro dopo che era stato trovato positivo un suo consigliere che era stato presente anche all’incontro con Trump. Anche il primo ministro canadese Trudeau in quarantena dopo che è risultata positiva la moglie. Test a tutto il governo spagnolo dopo il contagio di un ministro. Il primo ministro Sánchez annuncia un discorso per le 14,30. Maduro chiude i voli con Europa e Colombia e chiude le frontiere. Il Regno Unito decide di agire “gradualmente” per “creare una immunità di gregge” ma Boris Johnson avverte: “preparatevi a perdere i vostri cari”. La Francia chiude le scuole.

Secondo il New Scientist, l’Africa è la regione che ha il minor numero di contagi perché non appena è iniziata l’epidemia i Paesi africani hanno chiuso subito frontiere e aeroporti.

Per via del Coronavirus l’Iran chiede aiuto al Fmi per la prima volta dal 1962.

Netanyahu propone un governo di unità nazionale per far fronte al Coronavirus.

Un missionario a Hong Kong afferma che il virus potrebbe essere “fuggito” (non essere stato creato) dal un laboratorio di Wuhan, riecheggiando una ipotesi che negli Usa è sostenuta anche da Mike Pompeo. Il governo cinese ha risposto iniziando a accusare direttamente gli Usa, con il Tweet con cui Zhao Lijian, portavoce del ministero cinese degli Esteri, ha scritto che “Potrebbe essere stato l’esercito Usa ad aver portato l’epidemia a Wuhan… L’America ci deve una spiegazione!”. L’accusa appare legata alla partecipazione di membri dell’esercito Usa ai Giochi mondiali militari, tenutisi a Wuhan nell’ottobre scorso, che ha radunato rappresentanti da oltre 100 nazioni, e che aveva già scatenato complottisti sul web. I dati governativi cinesi documentano però i primi malati di coronavirus fin dal 17 novembre 2019, mentre il governo, dopo aver fatto tacere dottori e giornalisti sull’epidemia, ha lanciato l’allarme solo il 23 gennaio. Il 18 settembre 2019 a Wuhan si è tenuta un’esercitazione per controllare la possibile diffusione di un coronavirus. Il fatto era stato riportato su siti internet e giornali locali, ma la notizia è poi sparita. Le autorità hanno poi chiarito che l’esercitazione si riferiva a coronavirus del tipo Sars. Il 29 gennaio 2020 in America sono stati arrestati scienziati canadesi e statunitensi, compreso l’arresto di Charles Lieber (Harvard University). Notizie dalla Russia da fonti indipendenti dalla censura: gli ospedali stanno scoppiando con casi di “polmonite”. Ovviamente non è consentito verificare se si tratta o di coronavirus o meno. L’Fsb reprime ogni tentativo di indagine sulla reale situazione. Nessuno crede ai dati ufficiali.