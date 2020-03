SIAMO TUTTI TEDESCHI (LE TANTE, TROPPE OMBRE DELLA GERMANIA)

C’è qualcosa che non torna, nella gestione tedesca del Coronavirus. Anzi c’è più di qualcosa. In primis non torna il sinistro silenzio – politico e giornalistico – sul signor X , il dipendente 33enne della Webasto, colosso tedesco che possiede oltre 50 sedi in tutto il mondo con la centrale a Stockdof (nei pressi di Monaco) ma anche sedi a Wuhan e in altre città cinesi, oltre che in Italia a Torino, a Bologna, e una a 45 km da Codogno. E’ lui, secondo ormai la quasi totalità dei virologi, l’uomo che il 20 gennaio scorso partecipa in azienda a un incontro con una collega cinese che arriva proprio da Wuhan e che al rientro in Cina risulterà positiva. E’ questo il Paziente Zero in Europa : “L’ipotesi abbastanza ovvia – spiega il prof. Massimo Galli – è che almeno gran parte, se non tutta l’epidemia di coronavirus emersa il 21 febbraio nel Lodigiano sia partita da qualcuno che si è infettato in Germania verosimilmente intorno al 24, 25 o 26 di gennaio e che poi è venuto in quella zona dove ha seminato l’infezione, del tutto inconsapevolmente o perché completamente asintomatico o perché ha scambiato i sintomi di Covid-19 per quelli di una normale influenza”. E qui sorge la prima domanda : lasciamo stare gli italiani, ma quante persone il Signor X ha infettato in Germania ? E perché i media tedeschi non hanno ritenuto utile dedicare pagine e pagine a questo primato, indagando sul perché e il percome sia la Baviera la vera culla del Virus in Europa? Oggi sappiamo che svariati dipendenti della Webasto sono stati infettati, che l’impatto del Coronavirus è molto consistente a Monaco e che un quarto delle nuove infezioni registrate dai primi di Febbraio in Messico, Finlandia e Scozia, così come i primi casi in Brasile, appaiono geneticamente simili al focolaio di Monaco.

Ma a queste prime due domande senza risposta (infezioni in Baviera riconducibili al focolaio e curioso, stridente sottovalutazione mediatica) se ne aggiunge subito una terza. Perché gli svariati scienzati e infettivologi tedeschi che si sono gettati a studiare questo caso, cruciale per contenere e tracciare l’epidemia, per rendere pubblica la loro analisi non si rivolgono al celebratissimo Robert Koch Institute di Berlino o ai media tedeschi, ma devono inviare l’esito del loro studio al New England Journal of Medicine, autorevole rivista scientifica edita dalla americana Massachusetts Medical Society?

In ogni caso, dalla fine di Gennaio sino al 20 Febbraio, l’atteggiamento della Germania – solitamente così scrupoloso – è quanto meno evasivo. Sul Virus si tace, o si minimizza, si scrollano le spalle, se proprio si deve si assicura a mezza bocca che tutto è sotto controllo. Ma se tutto è sotto controllo, quanti sono i casi positivi, e quanti test sono stati effettuati? Ecco l’altra domanda che ancora oggi non ha una risposta esauriente, perché accanto ai numeri ufficiali ormai da settimane si aggiunge una precisazione degna di una barzelletta: i dati certi in Germania non si possono conoscere perché la conta la fanno i Laender , nella loro autonomia. Siamo, insomma, al grottesco. I bilanci pubblici, i conti delle banche regionali, i saldi delle imprese tedesche sono noti e sotto controllo non solo fino all’ultimo euro ma fino all’ultimo centesimo. Ma i test no, perché non si riescono a sommare quelli di Monaco con quelli di Hannover e di Lipsia. E intanto, mentre il tempo passa, cresce la dimensione oscura, ambigua, priva di ogni trasparenza delle autorità e dei media di Berlino.

Il Virus per la Germania è un affare cinese, coreano, e in Europa è un affare italiano, un problema italiano, una cosa da affrontare con delle misure sulle frontiere italiane o sugli aerei in arrivo da aeroporti italiani. E intanto a Berlino si balla nella discoteca Trompete dove risultano 17 infetti, e nell’ intera Germania si celebrano le partite della Bundesliga e della Champions League con decine di migliaia di spettatori. Ma perché ? E perché, altra domanda, bisogna aspettare il 7 marzo per sentire dire dal ministro della salute che è pericoloso ogni assembramento di oltre mille persone ? E perché ancora ieri, 11 marzo, per Lothar Wieler (presidente dell’Istituto Robert Koch) “ in Germania non si conoscono i dati reali sui contagi da nuovo coronavirus, ma non si presume un numero elevato di casi non segnalati” ? E perché, per contro, Angela Merkel nelle stesse ore se ne esce a sorpresa con una frase drammatica sul Coronavirus che “potrebbe contagiare sino al 70% della popolazione” , preannunciando un vertice straordinario di governo per domani, Venerdì 13 Marzo ? Eccole, dalla prima all’ultima, le domande alle quali non ha risposto una Germania mai così ambigua, silenziosa, sfuggente , totalmente stridente rispetto all’immagine di assoluta efficienza e trasparenza che siamo abituati a conoscere . Un atteggiamento che ha rari precedenti, o forse ne ha uno recente soltanto sulla vicenda – altrettanto inquietante e globale – del baratro economico di Deutsche Bank e sui suoi potenziali, tragici effetti sulla finanza globale, un baratro circondato però da altrettanto spettrale e surreale silenzio.

Perciò se da un lato dobbiamo ringraziare la signora Ursula Von der Leyen per averci ieri detto “Siamo tutti italiani”, dall’altro non vorremmo fra una settimana trovarci a risponderle “Cara signora, siamo tutti tedeschi”. Con un piccolo particolare che però dovrà essere aggiunto: siamo tutti tedeschi, senza avere capito bene il perché.

Giovanni Negri