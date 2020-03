SCUSATE. CI DICONO CHE NON E’ VERO

I titoli dei giornali da giorni annunciano “Stop a tasse, mutui e affitti”. E chi legge si aspetta che ci sia un intervento immediato per aiutare imprese e cittadini colpiti dall’emergenza coronavirus.

Poi vai a vedere le anticipazione del decreto e scopri che la sospensione dei versamenti tributari e contributivi riguarderà solo le persone e imprese che dimostrino di essere state effettivamente danneggiate dalla crisi, con una perdita di fatturato del 25%.

Lo stesso vale per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui, che dovrebbe riguardare solo le prime case e nemmeno in questo caso sarà generalizzata ma sarà limitata a chi, a causa dell’emergenza di queste settimane, non ha fonti di reddito sufficienti per rispettare le scadenze. Ad esempio chi finirà in cassa integrazione o anche chi sarà costretto a chiudere, anche temporaneamente, la propria attività.

Anche per quanto riguarda gli affitti, l’ipotesi è di uno stop ai pagamenti sempre slegato dalla fascia di reddito, di solito utilizzate per questi provvedimenti, ma limitato a chi è stato effettivamente colpito dalla crisi.

Insomma, si preannuncia un gran giro di scartoffie per alimentare la burocrazia, con un limitato numero di imprese e cittadini che alla fine potranno accedere a queste misure di sospensione e rinvio.

E lo stesso vale per i titoli secondo cui la Commissione europea ci avrebbe dato via libera a spendere per l’emergenza coronavirus senza far rientrare queste spese nel limite del 3% deficit/Pil. Poi vai a leggere e sull’Huffington Post trovi che nella Commissione ancora si discute su quanta flessibilità concedere e che la previsione è che passi la linea Dombrovskis: flessibilità non oltre il 3% deficit/Pil.

E sul Corriere della Sera Federico Fubini spiega come la linea Dombrovskis sia in realtà la linea Merkel: “Quando Merkel ricorda che il Patto di stabilità ha «sufficiente flessibilità per situazioni straordinarie», dice anche che quelle regole si applicano comunque all’Italia: niente deficit sopra al 3% del prodotto lordo (quasi impossibile da rispettare, nel 2020) e interventi solo mirati e limitati. E quando precisa che «farà quanto necessario», afferma qualcosa di diverso dal «qualunque cosa serva», che Mario Draghi alla Banca centrale europea affermò otto anni fa”.

Insomma, per questa Ue, che sul coronavirus non ha fatto nulla neppure come coordinamento tra gli Stati, il dogma del 3% rimane sempre il faro che la guida. Nulla la può smuovere, neppure la più grande emergenza dal dopoguerra ad oggi.

E’ necessario che il governo faccia immediata chiarezza. Alimentare aspettative destinate ad essere deluse rischia di essere pericoloso in una situazione di crisi eccezionale come quella che stiamo attraversando e di cui siamo solo all’inizio.