TUTTA UN’ALTRA EUROPA. AVEVAMO RAGIONE MA NON BASTA…

“Andrebbe sospeso il Patto di stabilità e crescita. Con l’emergenza che sta attraversando, non puoi dire all’Italia: ‘No, non puoi costruire gli ospedali perché sfori sul bilancio’. Questa è una questione di vita o di morte per molti italiani. Non puoi mettere a rischio gli italiani solo per difendere delle regole che, tra l’altro, non hanno mai avuto giustificazioni economiche. Sono arbitrarie. Che qualcuno debba addirittura morire per rispettare questi numeri mi sembra davvero eccessivo”, ha detto oggi all’Huffington Post il Premio Nobel per l’Economia Joseph Stiglitz.

E quanto sia grave la situazione lo scrive su Repubblica l’economista Alessandro Penati, sotto il titolo “Europa se ci sei batti un colpo”, dove sottolinea la debolezza strutturale delle banche e gli ormai limitati spazi di intervento della Bce. “L’epidemia è uno shock da offerta contro cui la politica monetaria può far poco e la Bce, coi tassi già negativi, sta esaurendo gli strumenti”, scrive Penati. “Ma il punto è un altro: la banca centrale deve evitare che crisi di liquidità delle aziende causino dissesti, che a loro volta metterebbero in crisi il sistema bancario, aggravando la crisi economica.

“Le nuove regole contabili per le banche e la regolamentazione prudenziale, fortemente pro-cicliche, amplificherebbero questo circolo vizioso: dovrebbero essere sospese o ripensate. Oggi le banche dell’Eurozona valgono, rispetto al patrimonio, quanto a metà del 2012 nel momento peggiore della crisi dell’euro, nonostante le massicce ricapitalizzazioni e ristrutturazioni nel periodo. Il rischio, dunque, è reale”.

Anche dagli eurodeputati del Pd arriva la presa d’atto che “in Europa si deve cambiare”, “Bruxelles si deve scuotere e non l’ha fatto finora”. E anche questo segna un cambiamento del clima.

Però, ormai non è questione di discutere di efficienza o inefficienza di questa Europa. In realtà con l’epidemia da coronavirus non rimane in piedi nulla della Costruzione Ue, che ha mandato in frantumi il sogno europeo del dopoguerra e bruciato i sentimenti europeisti dei cittadini.

La seconda guerra mondiale affondò i nazionalismi e diede i natali al sogno europeo. Oggi il sogno è finito. Per insipienza, assenza di coraggio politico e vile calcolo: la folle velleità di rispondere agli europei che avevano capito che al mondo non c’era solo la loro casetta nazionale con un mostro ingovernabile impotente e inefficace, che ha tolto diritti democratici e imposto regole dementi al servizio di politiche nazionali, portando il continente in un tunnel recessivo al cui fondo è apparso il Virus. Che resetta tutto, così come resettò tutto la guerra la guerra. È ora di tracciare un grande solco tra sovranismo nazionalista e sovranismo democratico, di ricollocare l’Europa in una netta cornice atlantica.

E’ il momento di aprire un grande dibattito su Tutta un’Altra Europa di cui c’è bisogno, senza schemi precostituiti, in assoluta libertà di pensiero, anche eretico, che parta dalla situazione geopolitica di oggi e non da quella del dopoguerra, facendo tesoro dell’errore di aver creato un pachiderma burocratico, un mostro dirigista senza democrazia, fondato su regole che ormai si svelano nella loro tragica vetustà.