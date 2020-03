Coronavirus, FCA ferma tre stabilimenti al Sud

Fontana chiede il blocco totale in Lombardia. Fca ferma tre stabilimenti al Sud: Pomigliano, Melfi e Cassino. Decathlon chiude i negozi. Il Parlamento vota le misure economiche. Primo deputato positivo: il lodigiano del gruppo Misto Claudio Pedrazzini. Il centro-destra chiede di chiudere tutto e di nominare un commissario per l’emergenza.

Grazie anche alle misure della Bank of England le Borse reggono.

La sottosegretaria britannica alla Salute Nadine Domes positiva. Tutta la Germania colpita dal virus. New York mobilita la Guardia Nazionale. La Cina si dice “quasi guarita”.

Joe Biden ha quasi vinto le Primarie. Joe Biden ha vinto in Mississippi, Michigan, Missouri e Idaho, mentre in North Dakota e Washington la situazione è ancora piuttosto equilibrata tra Biden e l’altro principale candidato, Bernie Sanders. Biden ha ottenuto l’81% dei voti in Mississippi, il 60% in Missouri e il 49% in Idaho: ma soprattutto il 53% in Michigan, lo stato di gran lunga più importante in cui si votava e uno in cui Sanders quattro anni fa aveva battuto largamente Hillary Clinton.

La Duma approva la riforma della Costituzione che permette a Putin di ricandidarsi.