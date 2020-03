PUFFO FRANCESCO

Le Aquile del momento, esempi della stessa intelligenza, stanno in Francia e in Vaticano. Sabato, approfittando del fatto che il divieto di assembramenti oltre le mille persone per evitare il diffondersi del coronavirus sarebbe entrato in vigore solo il giorno dopo, 3.500 “Puffi” si sono riuniti a Landerneau, un Comune di 15.000 abitanti in Bretagna, per battere il record mondiale dei raduni di Puffi. Stretti gli uni agli altri, hanno saltellato, si sono abbracciati e fatto trenini al grido di “Pufferemo il virus”. E hanno battuto il record detenuto dalla Germania.