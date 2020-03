SUPEREROI. BERTOLASO? SI. ALLE CARCERI

Siccome un commissario per l’emergenza non basta, il governo starebbe pensando di nominare un Super-Commissario. E da destra a sinistra sale l’invocazione a scegliere Guido Bertolaso, l’uomo delle Provvidenza che vive di emergenze con il suo eterno maglioncino. L’ex capo della Protezione civile che nel 2010 dichiarò conclusa l’emergenza terremoto in Abruzzo quando c’erano ancora 30.000 sfollati e 2.500 persone alloggiate negli alberghi della costa. Che poi se ne andò ad Haiti, colpita anch’essa da un terremoto devastante, e attaccò Obama e Hilary Clinton, definendo “patetica” la gestione degli aiuti da parte degli Stati Uniti. L’uomo che per qualche settimana fu il candidato del centro-destra a sindaco di Roma nel 2016 e che poi si ritirò quando Berlusconi, che lo aveva definito “la più grande opportunità che Roma abbia avuto dal dopoguerra ad oggi”, lo mollò al momento decisivo.

E ora, nel mezzo di una gestione disastrosa dell’emergenza coronavirus, da ogni dove si chiede al governo di autocommissariarsi e di mettersi nelle mani di Bertolaso, l’uomo che fa miracoli, per chi ci crede.

In queste ore, però, è scoppiata una crisi nella crisi, con i detenuti in rivolta in molte carceri, già sei morti, alcuni in fuga. Dopo il primo caso di contagio con ricovero in ospedale di un agente della Polizia penitenziaria e la stretta sui colloqui con i familiari, la paura di un contagio in una situazione di sovraffollamento come quella delle nostre carceri ha generato il panico tra i detenuti e la rivolta.

La nostra situazione carceraria è un’emergenza da molti anni, in cui nessuno vuole mettere le mani. Ecco, questa potrebbe essere l’occasione per mettere Bertolaso veramente alla prova. Lo si incarichi di affrontare l’emergenza carceraria, con poche chiacchiere.

Per il resto, se Conte non ce la fa, la strada indicata dalla Costituzione non è quella dell’autogolpe ma quella che porta al Quirinale, che in agosto scelse di affidare di nuovo il governo a questo sconosciuto sbucato dal nulla, buono per ogni maggioranza e per il suo contrario, nell’assoluta continuità del vuoto.