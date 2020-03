I CAMPIONI DEL DISASTRO

Sarà bene ricordarceli a lungo, i campioni del disastro. Il primo è questo Cialtrone . Si è battuto come un leone per avere la sua foto da campagna elettorale, anche contro il parere di ogni virologo: e domenica 23 Febbraio, a Bari, si è immortalato fra il Papa e Mattarella, davanti a 50.000 fedeli che hanno ricevuto l’ostia dalle mani e si sono scambiati il “segno della pace”. Ieri, domenica 8 Marzo, il Cialtrone si è scagliato contro i suoi conterranei che da Milano vogliono tornare in Puglia, studenti ai quali è stata chiusa l’università a Milano, o gente che vuole raggiungere parenti anziani. Il Cialtrone li ha trattati così: “Andate via, ci portate il virus, tornatevene da dove venite” . Trascrivere e ricordare bene il nome: Michele Emiliano.

Giovanni Negri