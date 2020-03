Coronavirus, l’Iran rilascia 70.000 detenuti

237 morti in Iran, che rilascia 70.000 detenuti. In Germania chiudono le università. A Shangai riapre il parco Disney. In Francia 1126 contagiati, compresi 5 deputati all’Assemblea Nazionale, e 19 morti. In Corea del Nord 180 soldati morti.

Positivi il presidente del Piemonte Cirio, il capo di Stato maggiore dell’esercito generale Farina e Nicola Porro. La Borsa di Milano ha bruciato 14 mesi di guadagni. Renzi: “le misure che sono state prese sono state comunicate come molto dure. Ma non lo sono. Anzi, io credo che, nei prossimi giorni, servirà altro. Il virus sta correndo molto più velocemente dei nostri decreti. Personalmente, credo che ormai tutta Italia debba essere considerata come una zona rossa. Altrimenti diamo un messaggio contraddittorio. E questo vale anche a livello economico. Tutto il Paese soffre il crollo economico, non solo i focolai”.

Nelle città cinesi in quarantena c’è un boom di divorzi. Sembra che molte coppie costrette a una convivenza forzata in casa tendano a scoppiare.

ll centrodestra si aggiudica le elezioni suppletive relative al collegio uninominale Umbria 2 del Senato, con Valeria Alessandrini, esponente della Lega sostenuta anche da Fdi e Fi. Quando sono state scrutinate 478 delle 509 sezioni Alessandrini ha ottenuto poco più del 53% dei voti. Al 38,3% si è attestata Maria Elisabetta Mascio, appoggiata da Pd e Sinistra civica verde, al 38%. Molto più staccati Roberto Alcidi, del Movimento 5 stelle, al 7,5%, e Armida Gargani per Riconquistare l’Italia, 0,75.

Rinviate le Regionali in Val d’Aosta.

Re Salman dell’Arabia Saudita ricompare dopo la ‘purga’.

Parte nei Paesi Bassi il primo processo penale per omicidio in relazione all’abbattimento di un aereo di linea: si tratta di quello del volo MH17 della Malaysia Airlines, abbattuto mentre sorvolava l’Ucraina, nel mezzo della guerra, il 17 luglio del 2014 con 298 persone a bordo. Sono quattro le persone sospettate per il disastro ed è improbabile che prendano parte al processo. Gli investigatori affermano di avere la prova che il sistema missilistico Buk che ha abbattuto il Boeing 777 proveniva da una base militare in Russia. Tre degli uomini sospettati sono russi e uno proviene dall’Ucraina orientale. Nessuno dei due paesi estrada i suoi cittadini, ma uno dei cittadini russi avrà una squadra di difesa in aula e il tribunale si è detto anche disposto ad accettare le loro testimonianze tramite collegamento video. La Russia ha ripetutamente negato il coinvolgimento nell’attacco mortale del 17 luglio 2014. Nel disastro sono morti cittadini di 10 paesi diversi.