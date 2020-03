Carceri in rivolta

Rivolta in varie carceri per il Coronavirus. Tre detenuti morti a Modena e due in rianimazione. Sequestrati due agenti a Pavia. Proteste anche a Salerno, Napoli e Frosinone, Vercelli, Alessandria, Palermo, Bari e Foggia.

In Italia 113 vittime in 24 ore. 366 vittime e 622 guariti: Italia seconda per morti. 7375 casi: 1326 in più in 24 ore. 15 milioni di italiani in isolamento. Regioni di centro-destra contro il governo: “non ci hanno avvertiti”.

Francia e Germania superano i 1000 casi. In Francia vietati gli assembramenti oltre 1000 persone. 19 morti negli Usa, 3 morti e 373 infetti nel Regno Unito. In Egitto primo morto africano. In Argentina primo morto latino-americano. Anche la Giamaica nega lo sbarco a italiani in crociera.

Il petrolio crolla del 30% e manda a picco le Borse del Golfo Persico e dell’Asia. La Borsa di Londra apre e perde subito l’8,5%. È la peggior caduta del petrolio dal 1991, effetto di una guerra dei prezzi tra Arabia Saudita e Russia.

Nell’ultimo trimestre del 2019 il Pil del Giappone è caduto del 7,1%.

Per la prima volta nella sua storia, il Libano si dichiara in default sui debiti.

Kamala Harris abbandona le Primarie democratiche e si schiera con Biden.

Erdoğan atteso a Bruxelles per discutere con l’Ue della questione dei migranti che premono ai confini con la Grecia.

Il primo ministro sudanese Abdalla Hamdok scampa a un attentato.

Nero e già responsabile per la lotta al razzismo del partito, Trevor Phillips denuncia che tra i laburisti ce rischio di antisemitismo e lo cacciano come “islamofobo”.

Un gruppo armato di opposizione rivendica un incendio di cabine elettorali in Venezuela.