DISASTRO

Al netto della solidarietà umana al povero Zingaretti, il giudizio politico è spietato: difficile immaginare una gestione più sfascista e sfasciata di questa classe di governo italiana alle prese con il Virus. Sì: perchè non ci sono solo i ceppi di Virus, ci sono anche i ceppi culturali di chi ci governa, e da tre settimane li si possono esaminare in modo netto, cristallino, senza bisogno di alcun microscopio. Il primo ceppo è l’ignoranza becera: quella di un incolto che fa il ministro degli esteri per caso, che pensa che la politica estera sia prendere una pizza con l’ambasciatore francese e crede che Virus sia parola inglese, insomma il Vairus che dà la misura del personaggio, identica peraltro a quella di un avvocaticchio catapultato dal caso a Palazzo Chigi, senza che nessuno lo abbia mai nè conosciuto nè votato nè eletto, pronto come Arlecchino a servire ogni padrone. Questa è già la metà del disastro. Poi c’è l’altra: ovvero i presuntuosi – tanto, ma tanto presuntuosi – che sentendosi molto colti, molto civili, molto europei, molto tolleranti, molto ma molto tutto, hanno sparso fiorellini per dieci giorni (il Mattarella alla scuola cinese, il Sala al breakfast cinese, il Sala del #Milanononsiferma, il Mattarella del concerto per l’amicizia con la Cina al Quirinale, lo Zingaretti dell’aperitivo ai Navigli , il coro degli idioti pronti a dare del fascio-razzista a chiunque usasse parole quali quarantena) salvo sconfinare oltre ogni azzardo sanitario con idiozie quali il raduno del Papa a Bari (50.000 persone, giudicato da molti virologi come l’habitat ideale per il contagio) e salvo ridursi ora a spargere non più fiorellini ma fili spinati e camionette militari, amplificando il panico oltre ogni misura.

No: peggio di così non si poteva fare. Da “tutti al cinese sabato sera” a “tutti dal Papa a Bari” sino alla folla che si riversa a Stazione Centrale e Porta Garibaldi per “scappare dalla zona rossa”, peggio di così non si poteva davvero fare. L’alleanza dell’ ignoranza più becera e della demenza antiscientifica del politicamente corretto è stata, è ed è riuscita a fare un vero disastro.

Giovanni Negri