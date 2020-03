VIRUS LETALE PER L’UE

Di fronte all’emergenza sanitaria ed economica causata dal coronavirus questa Europa si rivela in tutta la tragica inutilità anche ai suoi più irriducibili difensori. Ancora ieri, di fronte a un’Italia sostanzialmente ferma e alla necessità di un forte intervento per rinforzare la sanità pubblica, sostenere le famiglie con i figli a casa da scuola e le imprese, assumere iniziative forti per far ripartire l’economia, il commissario europeo Paolo Gentiloni ha dimostrato di vivere in un universo parallelo, che nulla ha a che fare con la realtà. Cascasse il mondo, la Commissione europea resta sempre lì a scrivere e leggere letterine, vigilando sul rispetto del sacro parametro del 3%. “Ci aspettiamo tra oggi e domani una lettera con le richieste dell’Italia” in termini di flessibilità e “la valuteremo con grande attenzione e spirito di grande solidarietà”, ha detto Gentiloni, sottolineando che “la Commissione si limita a gestire la sorveglianza di alcune regole”.

Una posizione che ha fatto sbarrare gli occhi anche gli euristi più puri di tutti i puri, quelli di Repubblica, con Massimo Giannini che oggi attacca gli ormai indifendibili totem dell’Ue: “Ora che non c’è più Draghi alla Bce, già all’Ecofin della prossima settimana sarà necessario immaginare un whatever it takes europeo, che non contempli ossequi di fronte a nessun totem, dal Patto di Stabilità al Fiscal Compact”.

Eppure, di fronte all’incredibile assenza dell’Unione europea sull’emergenza sanitaria in atto, c’è ancora qualche difensore d’ufficio che cerca di spiegare che è tutta colpa degli Stati nazionali, che non hanno voluto cedere competenze sanitarie all’Ue. A spazzare via questa favola ci pensa oggi un altro eurista doc, il Corriere della Sera, dove Maurizio Ferrera scrive: “L’articolo 168 del Trattato di Lisbona stabilisce infatti che l’Unione «completa le politiche nazionali per la prevenzione delle malattie e per l’eliminazione delle fonti di pericolo per la salute». L’azione Ue, si precisa, «comprende la sorveglianza, l’allarme, e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero». Dunque qualcosa l’Europa può fare. Anzi, nel 2013, Parlamento e Consiglio hanno definito con precisione le modalità d’intervento per le emergenze (come il coronavirus): sistemi di allerta e monitoraggio comune, valutazione dei rischi, coordinamento delle risposte nazionali, acquisto congiunto di attrezzature sanitarie, persino l’invio di squadre di soccorso nei paesi più colpiti. È possibile anche mobilitare il bilancio Ue (nonché i fondi del famoso piano Juncker a sostegno degli investimenti) al fine di co-finanziare interventi straordinari nella sanità”.

E invece Bruxelles non ha fatto nulla di tutto questo. Se avesse coordinato almeno la lettura delle notizie di agenzia, avrebbe potuto informare per tempo tutti i governi e le autorità sanitarie nazionali sulla notizia del paziente tedesco 33enne che potrebbe essere il paziente zero europeo, come ha raccontato ieri in modo scientifico il New England Journal of Medicine. Il fatto è che la notizia di quel contagiato tedesco, di cui il ministro della Salute della Baviera era al corrente sin dall’inizio, era stata raccontata dall’agenzia Reuters con dovizia di particolari già il 28 gennaio. Ma nessuno sembra essersene accorto. In Italia si cercava il paziente zero a Codogno.

Anche dopo il 28 gennaio la Germania, come la Francia, ha continuato a gestire la comunicazione come se si trattasse della normale influenza, senza lanciare alcun allerta europeo e lasciando volentieri che la palma di paese infetto finisse nelle mani dell’Italia, grazie anche alla complicità del nostro governo. Con tutti i danni economici che questo ci ha già provocato e ci provocherà. E così si è arrivati alla cartina di tre giorni fa della Cnn in cui tutti i contagi nel mondo partono dall’Italia. Intanto a Bruxelles, dove pure risulta esistere una commissaria europea alla Salute e alla Sicurezza alimentare, si fischiettava in nome della mancanza di competenze.

Dopo due mesi di coronavirus l’Unione europea, asserragliata nel fortino dei suoi ormai ridicoli dogmi, esce con le ossa rotte, senza più credibilità e affidabilità neppure per i suoi più strenui difensori. Una Ue al tramonto, che non ha retto al virus né a se stessa.