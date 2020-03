Quella che è stata una nostra impressione di un paio di settimane or sono – nostra e purtroppo solo nostra – ora sta diventando un caso politico. Nella Repubblica del Coronavirus il vuoto pneumatico del Presidente della Repubblica è imbarazzante. Dall’ inizio dell’epidemia ad oggi per ciascun italiano è ormai trascorso un tempo interiormente molto lungo e ricolmo di emozioni, dubbi, preoccupazioni. A fronte di un evento che stravolge la vita individuale e collettiva della società italiana , le ultime uscite pubbliche di Mattarella che si ricordano sono tre: la serena visita a una scuola multietnica di Roma a fortissima presenza cinese per invitare gli italiani a recedere da qualsiasi pulsione razzista, la convocazione al Quirinale di un concerto dedicato all’amicizia Italo-Cinese con tanto di richiesta di teletrasmissione alla Rai, l’inaugurazione della mostra su Raffello Sanzio alle Scuderie del Quirinale, ultimo degli eventi che risale a due giorni fa.

Altro? No. Nulla. Nessun viaggio nelle regioni colpite, nessuna visita ai malati, nessun messaggio televisivo, nessuna parola rivolta ad amministratori, forze dell’ordine, personale sanitario, nessuna riflessione, idea, proposta a un mondo economico italiano sul quale si proietta l’ombra lugubre di una recessione forse più profonda delle due ultime che abbiamo conosciuto, se non altro perché si abbatte su un paese già segnato da pauperismo, disoccupazione, emigrazione dopo tre lustri di politica economica fallimentare. Il silenzio di Mattarella, la sua inazione si sono fatti così evidenti e pesanti e stridenti da avere indotto il direttore del giornale più mattarelliano e di regime d’ Italia – La Repubblica di Carlo Verdelli – ad auspicare con tanto di editoriale che “qualcuno parli al Paese”, con annessa citazione di Mattarella per nome e cognome . Risultato? Zero. Il Presidente appare così avulso dalla realtà da sembrare quasi un politico costruito per un’altra Italia e per un altro tempo, chiamato ora a fronteggiare degli eventi per i quali non è stato programmato. E la sua presidenza pare singolarmente riassumersi nel sigillo di giada che fu scelto come simbolo del proprio regno da un grande imperatore cinese. Egli regnò attraverso l’Assenza.