Tesoro: non ci sono i fondi per voucher baby sitter e congedi

Scuole e Università chiuse nella Zona Rossa. Lezioni sospese in tutta Italia fino al 15 marzo. Il governo studia voucher baby sitter e congedi. Ma il Tesoro frena: non ci sono i fondi. Conte: “l’Italia non si arrende, Ue dovrà sostenere il nostro sforzo”. Il governo avrebbe deciso contro il parere degli scienziati, temendo per la tenuta del Sud. 3089 contagi, 107 morti, 295 in terapia intensiva, 276 guariti. Primi due casi in Valle d’Aosta. Il primo caso di Coronavirus in Europa fu rilevato il 24 gennaio in un uomo tedesco che contagiò senza sintomi. 11 morti negli Usa e uno in California, che proclama lo stato di emergenza. In Cina i contagi rallentano ancora: 119, con 31 morti. Per l’Oms il tasso di mortalità è del 3,4%. Borse in rialzo.

Ma intanto senza che nessuno se ne accorga a livello mondiale in Sudamerica sta dilagando l’epidemia di dengue. La Organizzazione Panamericana di Salute parla di 3.139.335 casi e 1358 morti.

Di Maio e l’ambasciatore francese in Italia Christian Masse mangiano una pizza insieme per porre termine alla polemica.

“L’Ue e i suoi Stati membri restano determinati a proteggere efficacemente le frontiere esterne dell’Unione europea. Gli attraversamenti illegali non saranno tollerati”. E’ un passo delle conclusioni del consiglio straordinario affari interni Ue sulla situazione al confine turco-greco.

Al terzo giro di votazione in Turingia, il ministro presidente uscente Bodo Ramelow, della Linke (sinistra), si è affermato con 42 voti e ha accettato l’elezione a presidente. Al primo e al secondo giro contro di lui si era presentato Bjoern Hoecke, leader di AfD, che ha poi rinunciato all’ultima votazione. Degli 85 voti validi, Ramelow ha ottenuto 42 sì, 23 no mentre in 20 si sono astenuti.

Bloomberg si ritira e dà il suo appoggio a Biden.

Il parlamento ucraino, la Verkhovna Rada, ha approvato le dimissioni del primo ministro Oleksiy Honcharuk. La decisione è stata approvata con un voto favorevole di 353, ben oltre i 226 voti richiesti. “Nonostante alcuni risultati ottenuti, il governo ha commesso una serie di errori che i cittadini ucraini non possono tollerare”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Questo comporta le dimissioni di tutto il governo.

In Argentina trovata una lista di 12.000 nazisti tra le carte di una banca in disuso: dentro, il tesoro sottratto a milioni di ebrei.