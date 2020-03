RENZI E D’ALEMA: EFFETTI VIRUS

Oggi a Radio Capital Matteo Renzi, prendendo spunto dall’emergenza virus, ha detto che “Ci vuole uno che comandi e che dia messaggi chiari”. Ma di cosa parla Renzi? È forse voglia dell’uomo forte dopo che, nascondendosi dietro lo slogan inconsistente del “Sindaco d’Italia”, ha fatto l’accordo di maggioranza per il ritorno al proporzionale e si è sempre opposto a sistemi maggioritari uninominali di stile anglosassone o a proposte di elezione diretta del Capo dello Stato?

E dove vuole andare a parare Renzi quando dice che “su questa parte, alla fine dell’emergenza, dovremo ragionare. Per esempio: ha senso continuare con questa autonomia delle Regioni? Se il premier dice scuole chiuse e un governatore dice no, facciamo una figura da paese di Pulcinella”.

Se si legge bene l’art. 117 della Costituzione si vede che già oggi allo Stato viene assegnata la competenza esclusiva in materia di “profilassi internazionale”, proprio perché la prevenzione della diffusione delle malattie richiede necessariamente l’adozione di misure omogenee sul territorio nazionale. Se poi il governo di cui Renzi è stato il promotore e il suo presidente del Consiglio di cartapesta sono riusciti a far passare l’Italia come il paese degli untori a livello mondiale e a provocare un disastro economico di cui subiremo a lungo le conseguenze, i problemi sono nostri ma la contraddizione è tutta di Renzi e dei suoi soci di maggioranza.

E dove vuole andare a parare Massimo D’Alema, che in un’intervista al Foglio dice: “Il sovranismo racchiude una istanza giusta: il ritorno alla sovranità”. “La parola ‘sovranità’ è bellissima per chi, come me, è da sempre fautore del primato della politica”.

Ma di che sovranità parla D’Alema? Purtroppo non della sovranità democratica, che sta alla base della legittimità degli Stati nazionali, ma della “sovranità europea”, sulla cui mancanza di basi democratiche non spende neppure una parola. Lui vorrebbe soltanto un’Europa “più snella e più potente, con meno burocrazia e meno regolamenti ma più politica estera comune, più difesa comune, più politica energetica, più compagnie di dimensione continentale”. E aggiunge: “i singoli paesi europei sono destinati a non avere alcun peso, perciò la risposta alla domanda di sovranità non può essere il ritorno ai nazionalismi ma è invece l’affermazione di un sovranismo europeo”.

Insomma, la sovranità democratica degli Stati nazionali può essere buttata alle ortiche e va sostituita con il “sovranismo europeo”, senza preoccuparsi minimamente delle basi democratiche, oggi assenti, su cui dovrebbe fondarsi.

All’ombra dell’emergenza del coronavirus esplodono le conseguenze di un decennio di fallimenti europei, dall’economia alla politica migratoria, che a Lampedusa parla con la voce dell’accoglientismo indiscriminato e in Grecia con quella dello scudo a difesa dei confini europei, con una Ue incapace persino di approvare il proprio Bilancio pluriennale mentre continua a sognarsi capofila del mondo per salvare il Pianeta surriscaldato. Passato il virus, ci sarà molto da ricostruire, in Italia e in Europa.