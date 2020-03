La Federal Reserve taglia i tassi ma spaventa Wall Street

La Federal Reserve ha deciso un taglio dei tassi d’emergenza, per prevenire gli effetti del coronavirus sull’economia americana, ma Wall Street ha reagito con un crollo che nel momento peggiore della giornata ha superato il 3%, perché ha letto in questa mossa il segnale di una potenziale crisi come quella accaduta nel 2008.

Positivi 15 di 23 turisti lodigiani in quarantena a New Delhi. Uno è un medico di Codogno. In Cina terzo giorno consecutivo di calo dei contagi. In Italia 2502 contagi e 79 morti: 55 in Lombardia. A Roma 5 nuovi contagi: malato un altro vigile del fuoco a Capannelle.

Primo caso di Coronavirus in Cile e in Argentina. Secondo in Senegal. Il parlamento nigeriano si mette in ferie per sicurezza.

Canal + si scusa per la pizza al Coronaviris.

Bernie Sanders si aggiudica la California, oltre a Utah e Colorado. Ma Joe Biden si aggiudica Alabama, Oklahoma, Tennessee, Minnesota, Arkansas, Massachusetts e Texas. Clamoroso in particolare il Massachusetts, dove la padrona di casa Elizabeth Warren è finita solo terza. Bloomberg si aggiudica solo le Samoa Americane, oltre ad arrivare secondo in California. Sia per la Warren che per Bloomberg si imporrebbe ormai il ritiro.

Risultato finale in Israele. Il Likud di Netanyahu passa da 32 a 36 seggi su 120. I centristi di Blu e Bianco ne conservano 33. La Lista Comune degli arabi sale da 13 a 15. Stabili gli ultrareligiosi sefardisti di Shas a 9 e askenaziti di Ebraismo Unito della Torah a 7. La lista russa Yisrael Beiteinu scende da 8 a 7, La lista tra laburisti, Gesher e Meretz da 9 a 2. L’estrema destra di Yamina da 7 a 6.

Simpatizzanti di Daniel Ortega irrompono al funerale di Ernesto Cardenal per gridargli “traditore”.

Le forze Usa hanno colpito durante la notte combattenti Talebani in un raid aereo a Nahr-e Saraj, nel sud della provincia di Helmand: lo ha reso noto in un tweet il portavoce delle forze americane in Afghanistan, Sonny Leggett. Il portavoce ha definito “difensiva” l’operazione spiegando che in quel momento i Talebani stavano attaccando un posto di blocco delle forze di sicurezza afghane e che il raid è servito per “interrompere l’attacco”. Sempre la notte scorsa almeno 20 tra soldati e agenti di polizia afghani sono morti in una serie di attacchi da parte dei Talebani: l’offensiva è giunta poche ore dopo una conversazione telefonica tra il presidente Usa Donald Trump e il negoziatore dei talebani Mullah Baradar. Sul suo account Twitter, Trump aveva poi definito “eccellente” la conversazione. I Talebani hanno attaccato almeno tre avamposti dell’esercito nel distretto Imam Sahib di Kunduz uccidendo almeno 10 soldati e quattro poliziotti. Nella provincia di Uruzgan, invece, sono stati uccisi sei poliziotti.

Lo stock di uranio arricchito in Iran oltrepassa 5 volte il limite consentito.