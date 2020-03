Da domani scuole chiuse in tutta Italia

Il governo chiude le scuole in tutta Italia da domani. Anche a New York iniziano a chiudere scuole. Negli Stati Uniti stanno a 122 casi e 9 morti. Primo morto in Spagna. Annullato il forum di Cernobbio.

Dopo 240 contagiati, il governo tedesco vieta l’esportazione di mascherine ed è il primo a parlare di “pandemia”. L’emergenza coronavirus è diventata “una pandemia globale”: lo ha detto al Bundestag il ministro tedesco della Salute Jens Spahn. L’Oms nei giorni scorsi ha continuato a parlare di epidemia e non di pandemia, sostenendo che il virus può essere ancora contenuto. La Germania è il primo Paese a definire il Covid-19 un fenomeno pandemico. Rimandata a luglio la fiera di Hannover.

La polizia greca lancia lacrimogeni contro i migranti che cercano di passare dalla frontiera turca. I rifugiati dicono che le autorità turche avevano detto loro che la frontiera era aperta.

La Turchia ha chiesto agli Stati Uniti un sostegno a Idlib attraverso l’invio di armi e munizioni.

La Siria riconosce il governo di Haftar.

La Svizzera indaga su una supposta donazione da 100 milioni di dollari che il re dell’Arabia Saudita avrebbe fatto all’allora re di Spagna Juan Carlos.