La Cina mette in quarantena chi arriva dall’Italia

In Cina contagi al minimo, anche in Italia per la prima volta calano, ma c’è il primo cinese contagiato in Italia. Comunque in Italia sono 1835 contagi e 52 morti. 90.000 contagi e 3000 morti nel mondo. Oltre 100 contagi negli Usa: polemiche su falla nei controlli. Altri 2 morti e impennata di casi in Francia.

Tampone negativo sia per il Papa che per i membri della Giunta Regionale in Lombardia. Richiamati 98 pazienti del Policlinico di Tor Vergata per possibili contatti con il poliziotto contagiato.

Dopo una settimana nera, le azioni a Wall Street e al Nasdaq si riprendono. Anche Milano in rialzo. Oggi riunione dei ministri delle Finanze del G7.

Emma Bonino e il segretario di + Europa Benedetto Della Vedova hanno inviato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese una lettera, chiedendo loro un incontro “urgente”, per rinviare il referendum confermativo della riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari, previsto il 29 marzo. “Non è possibile votare per un referendum per cui non è possibile svolgere iniziative politiche, di informazione e discussione. Il rinvio del referendum a questo punto appare non opportuno, ma addirittura doveroso, visto che in molte regioni italiane l’emergenza sanitaria e le misure restrittive di tutte le forme di attività pubblica appaiono destinate a proseguire e hanno già comunque pregiudicato un terzo dell’intera campagna elettorale”.

Elezioni in Israele. Netanyahu si proclama vincitore: “la vittoria della mia vita”. Secondo gli exit poll il Likud passerebbe da 32 a 36-37 seggi su 120, i centristi di Blu e Bianco da 33 a 32-34, la Lista Unita araba da 13 a 14-15, i religiosi sefarditi dello Shas manterrebbero i loro 9 seggi, la lista dei laburisti con i liberali del Gesher e la sinistra del Meretz scenderebbe da 11 seggi a 6-7, i religiosi di Ebraismo Unito della Torah da 7 andrebbero a 7-8, il blocco di estrema destra Yamina da 7 andrebbe a 6-7 e il partito “russo” Yisrael Beiteinu da 8 sta a 6-8. IL blocco di destra tra Likud, Shas, Ebraismo Unito della Torah e Yamina potrebbe dunque arrivare a 61 seggi su 120.

Oggi super-martedì delle Primarie Usa in 14 Stati. Anche Amy Klobuchar si ritira per appoggiare Biden, che ha ricevuto il sostegno anche di Pete Buttigieg e Beto O’Rourke. Per ottenere la nomination alla convention estiva del Partito Democratico un candidato deve ottenere almeno 1.991 delegati: la maggioranza assoluta. Oggi se ne assegnano 1.344 su un totale di 3.979, praticamente un terzo. Oggi si voterà in California e Texas, i due stati in assoluto più popolosi degli Stati Uniti, che assegnano rispettivamente 415 e 228 delegati. Si voterà anche in North Carolina (110 delegati), Virginia (99 delegati), Massachusetts (91 delegati), Minnesota (75 delegati), Colorado (67 delegati), Tennessee (64 delegati), Alabama (52 delegati), Oklahoma (37 delegati), Arkansas (31 delegati), Utah (29 delegati), Maine (24 delegati), Vermont (16 delegati) e Samoa Americane (6 delegati).

Tensione in Colombia per le denunce dell’Alto Commissario Michelle Bachelet sulla situazione dei diritti umani. Il gruppo dell’ex-presidente Álvaro Uribe Vélez chiede l’espulsione dell’Ufficio dell’Alto Commissariato Onu ai diritti umani dal Paese.