Cerca di uscire da Wuhan, condannato a morte

Pena di morte a un uomo che aveva cercato di uscire da Wuhan. Primo caso a Gibilterra. Altre 11 vittime in Iran. I morti negli Stati Uniti arrivano a 6. Si parla di un possibile rinvio delle Olimpiadi di Tokyo.

Indignazione sul video francese sulla pizza al Coronavirus. Positivi due giudici del Tribunale di Milano. Due casi in Toscana.

Erdoğan ha affermato in conferenza stampa di avere rifiutato un miliardo di euro di aiuti aggiuntivi che gli sarebbero stati offerti da parte dell’Ue per bloccare i flussi migratori e ha accusato la Grecia di aver ucciso due migranti al suo confine e di averne ferito uno gravemente. 130.000 migranti al confine tra Turchia e Grecia.

Sulla Siria, telefonata tra Putin e Angela Merkel.

Al 90% dello scrutinio il blocco di destra guidato da Benyamin Netanyahu perde un seggio passando da 60 a 59 contro i 54 del centrosinistra (partiti arabi compresi e Lieberman escluso): per la maggioranza ne occorrono 61 su 120. Il Likud scende a 36 e Blu-Bianco sale a 32: 4 punti di scarto. Allo scrutinio completo mancano però i voti dei soldati, dei diplomatici all’estero e delle 18 stazioni elettorali dove hanno votato oltre 4.000 israeliani in quarantena da coronavirus. Netanyahu ha già avviato questa mattina contatti per un nuovo governo.

La nuova legge sulla libertà sessuale del governo spagnolo Psoe-Podemos rende reato la molestia sessuale per strada.

Il nuovo testo della Costituzione russa presentato da Putin menziona Dio e vieta il matrimonio omosessuale.

Un rapporto denuncia che in Cina gli Uyghur vengono messi ai lavori forzati in fabbriche per la Nike e la Apple.