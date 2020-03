UE: IL VIRUS AFFOSSA L’IDIOZIA

Alla fine sarà il virus cinese a decretare la morte per manifesta imbecillità del totem del 3% del rapporto deficit/Pil su cui l’Unione europea è avvitata da 15 anni, imponendo quella politica di austerità che ha impoverito molti paesi e inchiodato un intero continente a un mancato sviluppo dopo la crisi scoppiata nel 2008.

Qualcuno penserà che quel dogma del 3% sia stato il frutto di profonde riflessioni di acuti economisti. E invece no. La storia della sua nascita nel giro di una notte è tragicamente ridicola e spiega come si sia basato sul nulla. Un nulla che ha provocato disastri.

«Se mi chiede se la regola adottata oggi in Europa e in altre nazioni del mondo, tra cui Israele, Malesia e Cina, secondo cui il deficit di un Paese non debba superare il 3% del Pil abbia basi scientifiche le rispondo subito di no. Perché sono stato io a idearla, nella notte del 9 giugno 1981, su richiesta esplicita del presidente François Mitterrand che aveva fretta di trovare una soluzione semplice che mettesse rapidamente un freno alla spesa del governo di sinistra che nel frattempo stava esplodendo. Così in meno di un’ora, senza l’assistenza di una teoria economica, è nata l’idea del 3%.»

Così, con una candida faccia di bronzo, Guy Abeille ha raccontato al Sole 24 Ore come nacque 39 anni fa, quando lui era un trentenne funzionario del ministero del Bilancio francese, il totem europeo del vincolo di bilancio. Ma perché 3% e non 2% o 4%? «Quell’anno il Pil era di 3.300 miliardi e la spesa si avvicinava a 100 – spiega Abeille. Il rapporto non era quindi lontano dal 3%. Ecco il perché della formula. Poi tra l’altro cadeva casualmente sul “numero 3” che è noto al pubblico per vari motivi ed ha un’accezione positiva, si pensi alle Tre Grazie, ai tre giorni della resurrezione, le tre età di Auguste Comte, i tre colori primari, la lista è infinita. Un numero, magico, quasi sciamanico, facilmente spendibile anche nel marketing politico come Fabius, e lo stesso Mitterand l’anno dopo, fecero. Sin da allora ero però consapevole che legare il deficit al Pil era un po’ come dividere i cavoli con le carote».

Ma com’è che il 3% approdò anche a Maastricht? «Aveva funzionato in Francia e piaceva anche alla Germania. Il 3% diventò uno slogan anche per Helmut Khol che lo presentò dinanzi al Bundestag abbinando il proclama per l’euro “Stark wie die Mark” (“Forte come il Marco”) a quello della disciplina di bilancio “Drei komma null” (“Tre punto zero”)», racconta l’inventore Abeille.

Insomma, il vincolo del 3% è stato inventato di fretta, a cazzo, però è piaciuto. E così è diventato una religione.

Guy Abeille è il perfetto e triste rappresentante di cos’è questa Unione europea, trasformatasi dal sogno di Ventotene in chiesa penitenziale, fondata su dogmi senza fondamento, dei cui disastri provocati si fa periodicamente mea culpa.

Oggi l’Unione europea rivela la sua natura assurda e inconsistente. Con le sue regole astratte, incapace di fronteggiare qualsiasi problema o emergenza – economica, migratoria, sanitaria – si manifesta come una gabbia priva persino di quella democrazia minima che legittima gli Stati nazionali. Un’Europa senza ruolo geopolitico, che nel 2016 cedette al ricatto dell’autocrate turco Erdogan, dandogli sei miliardi in cambio del blocco sul proprio territorio dei migranti provenienti dalla Siria e non solo, e che oggi è di nuovo ricattata. Un’Europa burocratica fatta di documenti fitti di percentuali, letterine di richiamo, minacce di procedure di infrazioni e di interventi massacratori della Troika come in Grecia. Un’Unione europea che è vissuta spacciando per europeismo il mito delle regole di Bruxelles, che l’Europa l’hanno sfasciata. È arrivato il coronavirus e questa Europa si scopre finalmente a tutti nella sua tragica nudità.