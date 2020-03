IL LABORATORIO, LO STATO CANAGLIA E IL DUBBIO CHE A QUESTO PUNTO E’ PIU’ CHE LECITO

Perciò è ufficiale: dall’11 Gennaio scorso il Governo di Pechino sapeva tutto. E lo sapeva così bene da chiudere il giorno stesso, Sabato 11 Gennaio, il laboratorio di Shangai di uno dei massimi esperti cinesi. Quel giorno il professor Zhang, mentre Pechino negava l’epidemia, spiegò di avere scoperto la sequenza del virus e divulgò i risultati sul genoma e le prime raccomandazioni sui contagi. Così finì la ricerca in Cina, e così iniziò l’export del virus. C’è uno straccio di giornalista o uno straccio di politico che incominci a raccontare la verità sullo Stato Canaglia ? E perchè a questo punto non è lecito dubitare che sia più che fondata la teoria che racconta il virus come un prodotto di laboratorio?

Giovanni Negri