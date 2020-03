Il Coronavirus fa bene al clima

Confermato che il Coronavirus bloccando l’economia cinese ha ridotto drasticamente l’emissione di C02 nell’atmosfera: 100 milioni di tonnellate in meno.

La Cina dice che chiuderà le frontiere perchè ci sono sempre più suoi cittadini che si stanno infettando di Coronavirus all’estero.

Primi casi di Coronavirus a Roma e in Sardegna. Chiuso un liceo a Pomezia, dove andava il figlio del poliziotto contagiato a Roma. Positivo l’assessore lombardo allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli. Test su tutta la Giunta Regionale. Al via la Task Force europea.

Gennaro Arma, comandante italiano, è l’ultimo a scendere dalla Diamond Princess.

Morto per il Coronavirus a Teheran Mohammad Mirmohammadi. 71 anni, era membro del Consiglio per il Discernimento, organo nato per dirimere le dispute tra il Parlamento e il Consiglio dei Guardiani, ma soprattutto con un ruolo consultivo per la Guida Suprema Khamenei.

Per l’Ocse il Coronavirus è la più grave minaccia all’economia globale dalla crisi del 2007.

Per la caduta delle Borse Bezos e Gates hanno perduto 21,9 miliardi di dollari in 5 giorni.

200 bambini in Quarantena in Germania, ma la Francia è ormai diventata il secondo focolaio d’Europa. Due casi in Florida. Primo caso a New Delhi.

La Corea del Nord spara due missili contro il Sud.