Roberto Gualtieri vince le suppletive di Roma centro. Il ministro dell’Economia si presentava per il centro-sinistra al posto di Paolo Gentiloni che, nominato commissario europeo, aveva lasciato il seggio. Alle elezioni ha partecipato il 17,66% dell’elettorato, ovvero 32.880 persone su 186.234 chiamate alle urne. Gualtieri, ministro dell’Economia del governo Conte, è stato supportato dal centrosinistra unito e – con l’82% delle sezioni pervenute – ha incassato il 62% dei consensi. Maurizio Leo, sostenuto dal centrodestra, a dati ancora incompleti, ha raccolto il 26% circa dei voti, mentre il M5s che si è presentato con Rossella Rendina nemmeno il 5%. La Rendina aveva provato a prendere le distanze dalla Raggi, ma nella prima sezione chiusa era stata superata perfino da Adinolfi. Un risultato rimarcato da Leo: “Il dato incontestabile è che il M5s continua a incassare sconfitte su sconfitte. Il centrodestra ha mantenuto il suo consenso in un collegio storicamente appannaggio del centrosinistra”. “Un successo che premia la colazione di centrosinistra – commenta Gualtieri – Una vittoria che rafforza il Governo”. Già da giorni i partiti, complice l’allarme Coronavirus, erano preoccupati per la scarsa affluenza, superiore in ogni caso a quella registrata domenica scorsa a Napoli dove aveva appena un elettore su dieci. Sei i candidati che hanno sfidato Gualtieri per l’ex posto di Gentiloni: oltre a Leo e Rendina, Marco Rizzo, Mario Adinolfi, Luca Maria Lo Muzio Lezza ed Elisabetta Canitano. “Ero solo quando ho votato…”, ha twittato in mattinata Enrico Letta annunciando il sostegno a Gualtieri. Polemiche dal centrodestra per una intervista rilasciata dal ministro dell’Economia sul Coronavirus e pubblicata oggi: “La protervia di questo Governo abusivo è ormai oltre i limiti – ha tuonato la leader di FdI Giorgia Meloni – Nel giorno in cui si vota nel collegio Roma 1 della Capitale per eleggere un deputato, il ministro dell’Economia Gualtieri rilascia interviste come se non fosse tra i candidati e come se non esistesse il silenzio elettorale. Per loro è tutto così: le regole esistono solo per gli altri”. “Che vergogna”, le fa eco il forzista Maurizio Gasparri. A rispondere dal Pd è Marco Miccoli secondo cui “Giorgia Meloni insieme a pochi altri esponenti della destra sono le uniche persone nel Paese a non aver capito che di fronte all’emergenza Coronavirus l’informazione e la trasparenza alle famiglie e alle imprese gioca un ruolo fondamentale. E’ semplicemente quello che ha fatto il ministro Gualtieri spiegando quello che il Governo sta facendo per sostenere e aiutare le famiglie e le imprese di tutto il Paese”.

Il Decreto sul Coronavirus divide l’Italia in tre zone. Nel dpcm vengono disposte norme diverse per la Zona Rossa (che comprende il comune di Vò in Veneto, e i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini in Lombardia), la Zona Gialla (cioè l’intera Emilia Romagna, la Lombardia, il Veneto e le province di Pesaro e Urbino, Savona) ed il resto del territorio nazionale. La Zona Rossa è sottoposta a isolamento, con divieto di entrare e uscire. Nella Zona Gialla sono sospesi eventi pubblici. Il resto del Territorio Nazionale dovrà comunque attenersi a “appropriate misure di prevenzione”. L’Italia ha ormai in proporzione più contagi della Cina. I nuovi contagiati sono stati 566 con una crescita in un giorno solo del 50,2%. I contagiati sono 1.570 ma considerando anche morti (41) e guariti (83) in un giorno solo siamo passati da 1.128 casi (sabato sera) a quota 1.694 (domenica sera). Per capire meglio la situazione ieri in tutta la Cina – con 1,4 miliardi di abitanti ma dove l’epidemia si sta fermando – sono stati registrati 573 casi mentre in Corea del Sud (51 milioni di abitanti) i nuovi contagiati sono stati 586. Superati i 3.000 morti in tutto il mondo. Anche l’Arabia Saudita blocca gli ingressi dall’Italia. Sei casi in Ecuador. Un caso in Repubblica Dominicana per un italiano. Primi casi in Indonesia. Due vittime negli Usa e primo caso a New York. In Francia 130 casi, di cui 9 gravi. Chiuso il Louvre. Annullato il Salone del Libro di Parigi.

Elezioni in Slovacchia. Sconfitti i socialdemocratici di Robert Fico e del primo ministro Peter Pellegrini, aderenti a sinistra del gruppo di Visegrad e collegati a vari scandali, in particolare l’omicidio di Jan Kuciak: da 49 a 38 seggi. La lista anticorruzione tra i partiti Gente Comune (sta nel Ppe), Nuova Maggioranza (Conservarori Europei), passa da 19 a 53 seggi. Il partito anti-immigrati Noi Siamo Famiglia sale da 11 a 17. La Lista di Kotleba – Partito Popolare Nostra Slovacchia, nostalgica del regime filo-nazista di Monsignor Tiso, da 14 a 17. Libertà e Solidarietà, libertarian ed euroscettico, passa da 5 a 13. Per il Popolo, formazione centrista dell’ex-presidente Andrej Kiska, entra in Parlamento con 12 seggi. Non ottiene seggi il partito liberale della presidente Zuzana Čaputová.

Dopo la vittoria di Biden in South Carolina, Pete Buttigieg e Tom Stayer si ritirano dalle Primarie Democratiche.

Droni turchi attaccano Idlib: uccisi 19 soldati di Assad. La Turchia dice che 75.000 migranti sono già passati in Europa, dopo che ha aperto le frontiere. La Grecia ne blocca 10.000 e dice che Ankara fa disinformazione. Annunciato che giovedì Erdoğan si recherà in Russia per discutere della situazione in Siria con Putin.

Il presidente russo Vladimir Putin si dice pronto a discutere con il suo omologo americano Donald Trump il futuro del New Start, il trattato sul disarmo nucleare firmato nel 2010 da Usa e Russia che limita il numero delle testate nucleari strategiche che le due potenze possono dispiegare.

Luis Alberto Lacalle Pou, del Partito Nazionale, si è insediato alla presidenza dell’Uruguay.

È morto Ernesto Cardenal: sacerdote, poeta e teologo della liberazione nicaraguense, che da ministro sandinista era stato rimproverato da Giovanni Paolo II durante la sua visita, ma poi si era scontrato duramente con l’ultimo governo di Daniel Ortega.