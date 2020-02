Ieri sera la Turchia ha riaperto le frontiere ai migranti che vogliono andare in Europa. E sono già centinaia i profughi siriani in fuga dalla zona di guerra di Idlib e da Ankara diretti verso la Grecia, che ha immediatamente chiuso un posto di frontiera e risposto con i lacrimogeni, mentre sono già iniziati gli sbarchi via mare sull’isola di Lesbo. Una situazione che riapre la questione migranti sulla rotta balcanica, dopo che per alcuni anni e parecchi miliardi pagati dalla Ue, su richiesta in particolare della Germania, il presidente turco Erdogan si era fatto carico di trattenerne tre milioni all’interno dei propri confini.

Un problema destinato a infiammare il dibattito politico tedesco, dove la Grande Coalizione Cdu-Csu-Spd è ormai da tempo in una crisi irreversibile, con la Cdu che dopo le dimissioni dalla presidenza del partito della delfina di Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), e il nuovo tonfo elettorale di domenica scorsa ad Amburgo, dove i cristiano-democratici hanno perso quasi cinque punti, crollando all’11,2%, ha anticipato al 25 aprile il suo congresso straordinario.

Al momento i candidati meglio posizionati sono due: Armin Laschet, governatore del Nord Reno-Westfalia e fedele di Angela Merkel, e Friedrich Merz, vecchio rivale della Merkel e rappresentante dell’ala destra della Cdu, che nel 2018 era stato sconfitto nella corsa alla presidenza del partito da AKK.

Laschet è fautore di un approccio umanitario nei confronti dei rifugiati e si era opposto alle misure di austerità imposte alla Grecia, perché avrebbero indebolito l’Ue e favorito l’influenza russa nel continente.

La vittoria di Merz, invece, rappresenterebbe una svolta netta della politica della Cdu non solo a livello interno ma anche europeo. Infatti, Merz è sempre stato critico verso la politica della Bce guidata da Mario Draghi ed è fautore di politiche rigide in tema di immigrazione.

La crisi politica tedesca, accompagnata dal suo stallo economico, rischia di esplodere con la nuova ondata di rifugiati siriani in arrivo dalla Turchia, il cui primo arrivo nel 2016 segnò l’inizio della crisi di Angela Merkel. Una crisi che mette in maggior evidenza quella di un’Unione europea la cui impalcatura non regge più, come ha riconosciuto l’altro ieri anche Romano Prodi. Un’Europa dilaniata al suo interno al punto da non trovare un possibile punto di compromesso sul Bilancio dei prossimi sette anni, colpita dall’uscita del Regno Unito, con il ministro francese agli affari europei, Amélie de Montchalin, che è sceso a fianco degli agricoltori transalpini contro l’ipotesi di tagli dei contributi provenienti dalla politica agricola comune, perché “i nostri agricoltori non devono essere gli unici a pagare per la Brexit”.

Tutte le contraddizioni irrisolte dell’Unione europea nell’ultimo decennio sembrano presentare il conto contemporaneamente, rendendo sempre più evidente l’impossibilità di piccoli aggiustamenti e la necessità di una revisione radicale di accordi e trattati. Insomma, Tutta un’Altra Europa.