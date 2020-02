Erdogan riapre ai migranti la rotta balcanica

Escalation tra Siria e Turchia: morti 33 soldati turchi e 16 siriani. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha annunciato per oggi la convocazione del Consiglio del Nord Atlantico che si riunirà a seguito della richiesta della Turchia di avviare consultazioni sulla situazione in Siria, ai sensi dell’articolo 4 del Trattato di Washington. Primi gruppi di alcune decine di profughi si stanno dirigendo a piedi dalla Turchia verso il confine con la Grecia, dopo che Ankara ha deciso ieri sera di aprire di fatto la frontiera in risposta al mancato sostegno occidentale che lamenta a Idlib contro le forze governative siriane.

Salvini va da Mattarella e propone un governo di unità nazionale, Pd e Cinque Stelle dicono no. Mattarella: basta paure irrazionali.

In Italia 470 contagiati e 12 vittime. Primi casi di Coronavirus in Nigeria (primo dell’Africa subsahariana), Paesi Bassi e Bielorussia. In Cina altri 44 morti e 327 nuovi casi. Positivi due ciclisti italiani: sospeso l’Emirates Tour. A Roma sospese le auto ma non per chi va a votare alle suppletive di domenica. Borse asiatiche in picchiata. Uno studio italiano spiega che l’epidemia iniziò tra ottobre e novembre. I centri di controllo e prevenzione delle malattie negli Usa avvertono che per contenere il contagio bisogna radersi la barba. Annullati i Saloni dell’Auto a Lodi e a Ginevra. Fermato il campionato di calcio in Svizzera.

Il Tribunale Costituzionale Federale tedesco dice che il legislatore può proibire di portare il velo alle tirocinanti di diritto di fede musulmana, durante le ore di formazione in tribunale.

L’Onu chiede la liberazione dei detenuti politici in Venezuela e la riforma delle squadre antisommossa della polizia colombiana.

Il Canada dice che non spenderà più per la sicurezza di Meghan Markle e Harry.