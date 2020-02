IL CIGNO NERO. E IL GOVERNO DI UNITA’ NAZIONALE

E’ il Cigno Nero il terzo incubo italiano del 2020. Se non bastavano le paure di un nuovo conflitto mondiale a gennaio e la peste del Coronavirus a febbraio, ecco le più che verosimili prospettive di una catastrofe economica tricolore: un impasto di recessione e pauperismo da far impallidire le crisi del 2001 e del 2007. Non è un caso che si parli sempre più fittamente di Governo di Unità Nazionale. Conte è al tramonto per inadeguatezza e manifesta debolezza politica. Non sarà lui a poter guidare la formula molto nota e italianissima che all’ombra della solennità emergenziale cela un’unica domanda seria: Unità Nazionale sì, ma per fare cosa?

Che quella economica sia più di un’emergenza è evidente. Già prima del Coronavirus i più bene informati parlavano di un Pd ormai deciso a preferire le elezioni anticipate a Settembre piuttosto che un tirare a campare del tutto improbabile: il -0,3% del Pil nel quarto trimestre 2019 non segnalava solo il peggiore dato degli ultimi 7 anni ma anche l’esigenza di una manovra lacrime e sangue che il Conte bis non avrebbe la forza di varare e il Pd non potrebbe mettersi sulle sue già fragili spalle. Poi l’epidemia ha fatto il resto: nella primavera/estate 2020 l’Italia con appiccicata addosso l’immagine di Paese Appestato non potrà neanche consolarsi con i salvagenti di sempre: il turismo, l’export, l’agroalimentare, il Paese Museo del mondo sono semplicemente in ginocchio. Le disdette fioccano ad oltre il 40%, i nostri cieli sono vuoti, nessuna famiglia americana o europea vuole portare i bambini in Italia, la nostra immagine è già condannata ad almeno un biennio di lista d’attesa prima di tornare a proporsi sugli scaffali del turismo globale come il Belpaese dal magnifico appeal. Niente da fare: se si vuole ricostruire, e intanto sopravvivere, bisogna inventarsi altro. Ma cosa?

Ecco: l’unico politico che paradossalmente ha cominciato ad affrontare il tema – probabilmente in modo del tutto involontario – è il grillino Di Battista. Gli altri lo eludono: discutere di quale formula di governo dopo Conte (con o senza Meloni, con o senza Giorgetti, con o senza Renzi) serve solo a fischiettare, a eludere la vera domanda. Lo stupido Dibba invece l’ha posta: sopprimere il vincolo costituzionale che suggellò l’egemonia politica UE dell’ultimo decennio, l’obbligo del Pareggio di Bilancio.

Eccolo, il punto. Dibba lo dice perché sogna un Paese dove si stampano trilioni di euro da donare in reddito di cittadinanza, manate di spaghetti regalati da sud a nord, assunzioni pubbliche per chiamata diretta allo stadio. Ma il nodo non è quello. Il nodo si chiama – e questo sì meriterebbe un “governo di unità nazionale” – ridiscussione dei vincoli europei. E drastica rifondazione di un’altra Europa.

Parliamoci chiaro: o l’Italia prevede una cura da cavallo – due anni senza tasse, esercito del lavoro, appello ai capitali esteri per investire, legislazione e fisco di vantaggio per chiunque voglia portare qui dei soldi – o il Cigno Nero ci traghetta nell’abisso. E questa cura, se s’ha da fare, non può essere fatta con gli attuali Dogmi, le attuali Regole e regolette dell’Italietta europea e macroniana di Conte e Mattarella. Ci vogliono poche idee ma chiare. E forse un paio di biglietti aerei per Washington e per Londra. Dove, ne siamo convinti, ci aspettano e saremo i benvenuti. E’ questa la cruna d’ago dell’Italia del 2020, con dietro (speriamo) il Coronavirus e davanti il Cigno Nero. Lo potrebbe, lo vorrebbe fare questo passo un Governo di Unità Nazionale? Se sì, allora ben venga. Se no, rischiamo Mussolini. I Coronavirus, nella storia, hanno sempre lasciato il segno. E i Cigni Neri, di segni, ne hanno sempre lasciati due.