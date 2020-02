Brexit, Boris Johnson pronto a rompere con l’Ue a giugno

Boris Johnson si prepara a interrompere i colloqui sulla Brexit a giugno se non ci sono progressi.

Oltre 500 contagi in Italia. Scuole chiuse in tutta la Campania per 3 giorni, ma lunedì riaprono i ritrovi in Veneto. Primo caso in Abruzzo. Il Pd contro Fontana per la mascherina. Piazza Affari perde 23.000 punti.

Casi in Danimarca e Romania. Guariti i tre casi curati a Roma. In Cina 433 nuovi casi e 29 morti. Il Coronavirus sbarca in America Latina: un caso in Brasile proveniente dall’Italia e uno in Bolivia proveniente dalla Cina.

Per Moody’s si rischia una crisi mondiale.

Trump dice che i rischi del Coronavirus sono bassissimi, che i giornali seminano allarmismo e che non c’è bisogno di sospendere i voli con l’Italia.

Trump ha creato un ufficio per togliere la cittadinanza a chi era entrato come illegale.