Primo caso di coronavirus in America Latina, un brasiliano rientrato dall’Italia

Fontana: 259 contagiati in Lombardia. 11 vittime in Italia, 4 bambini contagiati, 9 regioni interessate. In Cina 52 nuovi decessi, ma dicono che è in diminuzione. Il primo contagiato a Madrid è un 24enne che era stato in Italia. La Camera dà oggi il via al primo decreto, atteso un altro dal Cdm venerdì. IL governo impugna le ordinanze con cui erano state chiuse le scuole a Palermo e nelle Marche, dove c’è stato il primo caso sospetto.

Il sito dell’Oms pubblica la ricetta del disinfettante fai da te.

Un brasiliano venuto dall’Italia e trovato positivo è il primo caso di Coronavirus in America Latina: un’area che finora era stata risparmiata. Secondo alcuni osservatori, perché non c’erano voli diretti con la Cina: ma è una motivazione che è stata poi contestata. Italiani positivi anche in Algeria e in Austria. Seychelles e Giordania vietano l’ingresso agli italiani. In Corea del Sud primo contagio di un soldato Usa.

25 morti in un bombardamento su 10 scuole di Idlib.

Tre giorni di lutto in Egitto per la morte di Mubarak.

È ufficialmente iniziata in Cile la campana elettorale per il referendum costituzionale del 26 aprile. La tensione ha portato gravi incidenti all’inaugurazione del Festival di Viña del Mar, il Sanremo cileno.