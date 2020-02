C’era una volta il Paese dei Balocchi, che la volta prima era la periferia dell’impero ma poi non più perché era diventato troppo povero. Nel Paese dei Balocchi comandavano Corona & Virus, che sempre più scoprivano di essere fatti l’uno per l’altro. Corona era molto regale, sussiegoso, solenne. Ogni tanto si incipriava e scendeva fra il popolo, dispensando consigli e ammonimenti con voce stentorea, grave, levando le mani a indicare la retta via.

Da quando però era arrivato il Raffreddore, Corona si era chiuso al Quirinale. Non si sa mai. Sì, certo, per il Papa aveva dovuto muoversi perché fra Corone bisogna parlarsi e benedirsi. Ma per il resto lui era andato solo in una scuola cinese perché il popolo doveva sapere che i cinesi più sono cinesi e più bisogna trattarli meglio. Poi però si era rinchiuso. E aveva fatto solo venire un po’ di consiglieri a Palazzo ad un Concerto per la Cina, che aveva organizzato e gli era venuto così bene che si era quasi commosso al malinconico canto sulle Acque di Honghu.

Corona aveva anche voluto il Concerto in diretta tv, perché il popolo apprezzasse e cantasse. Ma poi era sparito. Chiuso a palazzo, non voleva vedere né ascoltare nessuno. Al massimo si consultava con Virus, ma solo per telefono. No, non avrebbe mai preso l’elicottero regale per andare lassù, nelle desolate lande del nord dove il Raffreddore imperversava. Tuttalpiù si poteva emanare un editto, e lui lo fece. “Collaborate con i medici”, disse perentorio, e vedetevela un po’ voi.

Quanto al suo nuovo amico di ventura, Virus, era stata una vera scoperta. Come tutti i virus non si sapeva bene da dove venisse. Ma tant’è. Lui era arrivato, si era insediato, si era piazzato lì. Nessuno lo aveva voluto né eletto, ma nessuno riusciva più a farlo fuori. Si era fatto contagioso. Anche Virus se ne stava chiuso a Palazzo, perché col Raffreddore non si sa mai. Ma non era Palazzo Chigi, così mal esposto e mal frequentato. Per sentirsi meglio protetto, e stare in un palazzo di gente civile, Virus si era trasferito alla Protezione Civile. E da qui faceva ciò che facevano tutti i virus inetti: dare agli altri le colpe che sono le proprie. Noi siamo i più bravi perché abbiamo fatto i test e gli altri no, aveva gridato Virus. Poi però era venuto fuori che no, ci dicono che non è vero se persino lassù quelli della Brexit ne hanno fatti più di noi. Allora è colpa di un piccolo ospedale delle tundre dimenticate del Nord, ci aveva riprovato Virus. Ma anche qui non funzionava, perché in quell’ospedale qualcuno raffreddato ci era arrivato, e forse non solo ma in compagnia. Allora basta allarmismi, si era sdegnato e lamentato Virus, la Rai abbassi i toni. Ma anche alla Rai si erano guardati sgomenti: scusi Virus, avete chiuso mezzo Nord, mandato l’esercito, sbarrato scuole musei cinema e stadi, gridato al contagio facendo sbancare supermercati, e noi che toni dovremmo abbassare?

Nessuno, nessuno aveva fatto una smorfia Virus. Poi aveva preso il telefono, per chiamare l’unico che lo capiva: Corona. Insieme, dicevano i sondaggi, avevano solo più il 33. Ma al telefono loro si consolavano. Quando si chiamavano, ormai si salutavano così : Dica 33. Era quello il numero della salute. Il numero di Corona & Virus, nel Paese dei Balocchi.

Giovanni Negri