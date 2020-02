LA CINA È VICINA. ANZI, È GIÀ QUI

Alle olimpiadi del coronavirus siamo medaglia di bronzo, dopo Cina e Corea del Sud. Perché siamo i più bravi, come dice Conte? Perché noi facciamo tanti controlli e gli altri pochi? Se Giuseppi non la pianta di nascondere i suoi madornali errori sotto il grembiule da primo della classe, prima o poi qualche paese chiamerà l’ambasciatore italiano per dirgliene quattro. Ad esempio, il bollettino di ieri del governo britannico dice che nel Regno Unito sono stati effettuati 6.536 test, di cui solo 9 positivi. L’Italia ne ha fatti 4.141, di cui 229 positivi.

È evidente che qualcosa di grave non ha funzionato nella fase di prevenzione, quando in nome dell’antirazzismo politicamente corretto si sono fatti concerti d’amicizia con il regime di Pechino al Quirinale e non si sono voluti controllare coloro che arrivavano dal focolaio cinese e che oggi non si è in grado di rintracciare. Eppure ieri è arrivata pronta la marchetta dell’Ue al fedele governo giallorosso: “Non possiamo che felicitarci con le autorità italiane per la rapidità e la trasparenza con cui hanno agito”. E contemporanea intimazione a Salvini: “Sarebbe deplorevole se questa situazione fosse utilizzata a fini politici”.

E intanto oggi il Parlamento europeo ha messo in quarantena tutto il personale che negli ultimi 14 giorni è stato in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, oltre che in Cina, Singapore e Corea del Sud. Ma se lo fa il Parlamento europeo va tutto bene, è prevenzione, non è razzismo.

Siamo diventati gli appestati d’Europa e i terzi nel mondo, con un premier fuori controllo, a capo di un governo nato contro il pericolo dei pieni poteri chiesti in un comizio da Salvini, e che dopo aver dichiarato lo stato di emergenza ora minaccia di espropriare il potere delle Regioni e di assumerli lui i pieni poteri.

In parallelo, dal mondo politicamente corretto che ha ispirato e sostenuto il governo in tutta la sua mancata prevenzione sale la richiesta che a decidere siano i medici, i virologi, i tecnici, i competenti. Come se esistesse una unica verità scientifica, LA Verità, Il Virologo Unico. Per fortuna, invece, tra gli stessi virologi ci sono posizioni e valutazioni differenti. La scienza è tale perché è libera, procede per sperimentazione e falsificazione degli assunti precedenti. Chi ha una visione assolutista della scienza, ce l’ha anche della politica. La Scienza di Stato, che si fa Stato.

Sarebbe interessante e segno di benessere democratico se in tv ci fossero confronti tra virologi con posizioni differenti, invece del format che prevede Il virologo, Il politico, Il giornalista. Dal libero confronto ognuno si fa la propria opinione, anche in una situazione dichiarata di emergenza. E andrebbe portata la libertà della scienza anche nella politica e nel giornalismo, senza che nessuno sia definito uno sciacallo perché aderisce a una tesi piuttosto che a un’altra.

E invece questo governo ha come modello, non quello democratico ma quello cinese. Prima sottovalutazione, poi stato di emergenza, ricorso all’esercito, pieni poteri, fino all’idea di chiudere il parlamento per evitare il contagio. Esattamente come a Pechino, che ha rinviato la sessione annuale del suo pseudo-parlamento del Partito Unico.

E’ necessario, proprio in questo momento, riaffermare il principio della libertà nella politica, nella scienza, nel giornalismo. Con un unico limite. Quando un ministro degli Esteri parla di CORNAVAIRUS va cacciato, perché non è ammissibile che il governo del paese sia affidato a Stanlio e Olio o a Gianni e Pinotto.