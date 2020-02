Conte vuole i pieni poteri

Conte: “Il sistema sanitario nazionale è costruito su base regionale e non è predisposto per affrontare una emergenza come questa”. “Se non ci muoviamo all’unisono non riusciremo a fronteggiare la diffusione del virus. Dobbiamo essere pronti anche ad adottare misure che contengano le prerogative dei presidenti di regione”. “Se dovesse aumentare il livello di emergenza, ci sarebbero queste misure straordinarie. Al momento, però, la situazione non lo richiede”. Un’ipotesi che viene bollata come “irricevibile e, per certi versi, offensiva” dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Parole in libertà – aggiunge Fontana in una nota – che mi auguro siano dettate dalla stanchezza e dalla tensione di questa emergenza. Domani riferirò al presidente Conte che la Lombardia sta dimostrando di essere all’altezza della situazione e sta gestendo con competenza ciò che sta accadendo. E tutto ciò – conclude il governatore – alla faccia dell’autonomia e dei pieni poteri”. La diffusione del coronavirus, secondo il premier Conte, c’è stata anche a causa di “una gestione di una struttura ospedaliera non del tutto propria secondo i protocolli prudenti”, riferendosi con tutta probabilità all’ospedale di Codogno. “Ovvio che la fonte del focolaio è nel territorio, non certo nell’ospedale”, precisa l’infettivologo Massimo Galli, primario dell’ospedale Sacco di Milano, in un’intervista a Circo Massimo, su Radio Capital, “L’ospedale ha avuto un ruolo purtroppo di amplificazione, che è stato riscontrato anche in altre situazioni”.

Tasse sospese per i cittadini della zona rossa. Lo ha annunciato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri al Tg 1 in merito all’emergenza coronavirus.

Un 83enne sarebbe stato rifiutato dagli ospedali “perché di Codogno”