Suppletive a Napoli, eletto Sandro Ruotolo, affluenza al 9,5%

Sandro Ruotolo eletto senatore a Napoli con il 48,45%. Bassa l’affluenza, al 10%. Volto noto della tv per anni al fianco di Michele Santoro, andrà in Senato al posto dello scomparso Franco Ortolani (M5s), nel collegio uninominale 7 della Campania, oltre 300 mila elettori e una vasta area della città di Napoli al voto, dal Vomero a Scampia. Ruotolo si è candidato come indipendente e senza simboli di partito sulla scheda, con il sostegno di una larga coalizione di centrosinistra appoggiata anche da Dema, il movimento che fa capo al sindaco di Napoli Luigi de Magistris, e senza l’appoggio dei Cinquestelle che non hanno accettato preferendo correre da soli nel collegio che solo due anni fa avevano conquistato con il 53% dei consensi e dove adesso si fermano poco sopra il 22%. Il neo senatore – che in campagna elettorale ha detto di voler confluire, una volta eletto, nel gruppo misto – si è aggiudicato la competizione battendo il candidato del centrodestra Salvatore Guangi, fermo al 24%, e quello dei Cinque stelle, Luigi Napolitano (22,5%) al termine di una consultazione caratterizzata dal forte astensionismo. Solo il 9,52% degli aventi diritto al voto, infatti, si è recato alle urne: un napoletano su dieci. Un dato che non si può paragonare con il 61% che alle Politiche del 2018 votò in quello stesso collegio, ma comunque indice di scarsa partecipazione.

Quarto morto in Italia: si tratta di un 84enne deceduto all’Ospedale di Bergamo. In Lombardia è il terzo decesso. A Qom, in Iran, già 50 morti. Altri 150 morti in Cina. Conte si dice sorpreso dal numero dei contagi, ritiene che forse è dovuto ai controlli maggiori che si fanno in Italia. Attilio Fontana avverte che bisognerà isolare Milano come Wuhan se la situazione degenera. Scuole e ritrovi chiusi al Nord.

Il prefetto annulla l’ordinanza con cui Ischia aveva vietato lo sbarco a lombardi e veneti.

Inizia il processo di estradizione negli Usa di Julian Assange.

Sanders ha vinto le Primarie in Nevada: ha ottenuto il 46,6 per cento dei delegati del partito – che a loro volta eleggeranno i delegati i quali in estate parteciperanno alla convention nazionale che assegnerà la nomination – mentre al secondo posto e al terzo posto a breve distanza sono arrivati rispettivamente Joe Biden e Pete Buttigieg, con rispettivamente il 19,2 e il 15,4 per cento dei delegati.