LA SCIENZA. GLI INSETTI E GLI INETTI DELLA VIA DELLA SETA. E LO STATO CANAGLIA

La verità è che anche la Scienza è divisa, e in una certa misura per fortuna. La Scienza è tale solo se si fonda sulla libertà di ricerca, sul dubbio, sui tentativi, persino sugli errori e solo i prossimi giorni ci diranno se siamo in presenza di una “potenziale nuova Spagnola” o di una “normale sindrome influenzale, dalla infima mortalità”.

Dubbi invece non se ne possono avere sui Microvairus di Di Maio, sul Governo degli Inetti e dei Comici, su una classe politica inadeguata. Per 20 giorni ha dettato legge la loro Antropologia grottesca, la stessa che ora rende grottesche persino le immagini di un Presidente della Repubblica che va alla scuola cinese e organizza al Quirinale il Concerto dell’amicizia con Pechino e in queste ore non riesce neppure ad andare a visitare Codogno e Cremona, o un Sindaco di Milano che dieci mattine fa invita i cittadini a prendere con lui il cappuccino a Chinatown e ieri sera con lo stesso tono pacato spiega che le scuole sono chiuse e in città c’è il coprifuoco. Ancor meno dubbi, infine, sul giornalismo che semplicemente non c’è. Quello che per tre settimane ha strepitato le sue sciocchezze sugli “sciacalli” e i “fascisti” , ma neanche ora ha la capacità e la semplice decenza di dire e scrivere che la splendida Via della Seta è stata in questi nostri anni la Via dell’Asiatica, la Via dell’ Aviaria, la Via della Sars, la Via della Peste Suina, la Via del Coronavirus . Con alle spalle uno Stato Canaglia che trattando la democrazia, la libertà, i diritti e le condizioni materiali del mondo del lavoro come la peste, si fa sconfinata pattumiera, brodo di coltura e gigantesco laboratorio di ogni possibile nuova peste.

Giovanni Negri