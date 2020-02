FATECI ASCOLTARE QUEI NASTRI

“Avete passato 5 anni a mentire su quello che succedeva in questi incontri dell’Eurogruppo. Ora state costruendo su queste distorsioni una nuova legislazione di austerity e di fallimenti. Per questo motivo, prima che i membri del Parlamento possano esprimere un voto informato su questi progetti di legge, hanno il diritto e il dovere di sapere esattamente cosa è stato detto in quelle riunioni dell’Eurogruppo”.

Dopo aver pronunciato queste parole, Yanis Varoufakis, ministro delle Finanze del governo greco presieduto da Alexis Tsipras nella prima metà del 2015, una settimana fa ha consegnato al presidente del parlamento greco una chiavetta con le registrazioni delle riunioni dell’Eurogruppo in cui venne decisa la politica di austerità della troika, che ha messo al tappeto il popolo greco. Salvo poi vedere i tardivi mea culpa dei suoi protagonisti, come Junker e Lagarde, allora rispettivamente presidente della Commissione europea e direttore del Fmi.

Il presidente del parlamento di Atene ha rifiutato la chiavetta di Varoufakis e allora l’ex ministro ha deciso di rendere pubbliche le registrazioni, con la trascrizione in varie lingue, a partire all’incirca dal 10 marzo, come riferisce Scenari Economici.

L’ex ministro greco racconta che decise di registrare con lo smartphone le riunioni dell’Eurogruppo, annunciandolo attraverso il New York Times, perché “Dopo i primi tre incontri dell’Eurogruppo mi resi conto, con mio grande orrore, che non veniva redatto alcun verbale. Inoltre, l’assenza di qualsiasi registrazione di quanto detto consentiva agli apparatchiks della troika di indulgere in un’orgia di fughe di notizie e di allusioni che si diffusero molto rapidamente in tutto il mondo”.

Sarà interessantissimo ascoltare quelle registrazioni, anche solo dal punto di vista storico, visto che non esiste alcun verbale ufficiale. Si capirà se Varoufakis mente quando dice che si trattò di uno spietato atto di forza e di prepotenza, o se invece porta materiale documentale che potrebbe farci capire molto della crisi della Ue, della tragedia greca, ma anche della Brexit.

Fateci ascoltare quei nastri e ognuno potrà valutare cosa accadde in quel frangente drammatico del 2015, a cominciare dai grandi organi di informazione, che fecero proprie le tesi uniche di Bruxelles, dispensate nelle conferenze stampa di fine riunione, anziché scavare più in profondità su cosa accadeva realmente dietro quelle porte sbarrate, senza registrazioni e senza verbali.