Coronavirus, rivolta in Ucraina

Rivolta in Ucraina contro un centro di quarantena per persone evacuate da Wuhan.

Un 38enne contagiato da coronavirus in Lombardia. Non era stato in Cina ma aveva pranzato con un italiano tornato dalla Cina. In 60 sono stati a contatto con lui.

Secondo la Cassazione, correttamente in base alle disposizioni sul “salvataggio in mare”, la comandante della Sea Wacht Carola Rackete è entrata nel porto di Lampedusa perché “l’obbligo di prestare soccorso non si esaurisce nell’atto di sottrarre i naufraghi al pericolo di perdersi in mare, ma comporta l’obbligo accessorio e conseguente di sbarcarli in un luogo sicuro”.

Salvini: “a giudicare dagli occhi, qualche parlamentare difende la droga perché ne fa uso”. “Avevano proposto di fare il test antidroga ai parlamentari, io posso farlo anche domattina”. Sibilia (M5S): “Tra mojito e citofoni è il caso che lo faccia davvero”.

11 arresti a Palermo per un raid punitivo contro bengalesi.

Secondo un funzionario della Intelligence Usa, di nuovo la Russia starebbe operando per far vincere Trump.

Il Tribunale Supremo Elettorale in Bolivia ha inabilitato la candidatura a senatore di Evo Morales per non avere la residenza permanente del Paese. Sta in Argentina per evitare conseguenze penali delle indagini sui brogli elettorali, e la eventuale elezione avevo lo scopo di blindarlo. Lui dice che “vogliono mettere fuori legge il Mas”, ma in effetti il candidato presidenziale ed ex-ministro dellì’Economia Luis Arce è stato convalidato. Nei sondaggi è pure in testa al primo turno, vista la frammentazione dei candidati di opposizione. Arce sta al 31,6% dei sondaggi, contro il 17,1 di Carlos Mesa, centrista ex-presidente che era arrivato secondo alle elezioni annullate; il 16,5 della attuale presidente a interim Jeanine Áñez; il 9,6 di Luis Fernando Camacho, leader civico di Santa Cruz definito “il Bolsonaro boliviano” e che ha gettato l’allarme sul iche questa divisione possa riportare al potere Morales: il 5,4 dell’evangelista di origine coreana Chi Hyun Chung. Comunque stando sempre ai sondaggi Arce perderebbe al secondo turno.

Anche la terza tornata elettorale di Israele in meno di un anno rischia di rivelarsi inconcludente: a una settimana e mezza dal voto, né il leader del Likud Benyamin Netanyahu né il suo rivale centrista Benny Gantz (partito Blu-Bianco) sembrano in grado di raggiungere alla Knesset la maggioranza minima di 61 seggi su 120. Lo indica oggi un sondaggio di Maariv secondo cui a Blu-Bianco andrebbero 36 seggi, al Likud 32 al blocco di centro sinistra 58 e a quello di destra 54. Gantz ieri ha annunciato che se fosse incaricato di formare un esecutivo non includerebbe comunque la Lista araba unita (14 seggi nel sondaggio di Maariv). Come nelle tornate precedenti, ancora una volta fra i due blocchi fungerebbe da ago della bilancia il partito Israel Beitenu di Avigdor Lieberman (8 seggi nel sondaggio). Col suo sostegno, dicono i media, Gantz potrebbe forse formare un governo di minoranza. Ieri Lieberman ha detto che Netanyahu “ha concluso il suo ruolo storico” e che non sosterrebbe un esecutivo guidato da lui