BREXIT E LE IDIOZIE A PUNTI

Dopo che il ministro dell’Interno britannico Priti Patel ha annunciato le nuove regole che dal 2021 regoleranno l’immigrazione nel Regno Unito, oggi il Corriere della Sera gronda delle lacrime di Beppe Severgnini sull’insostituibile “esercito dei giovani lavapiatti stranieri che ha lavorato nei ristoranti della capitale” e che “mostrava una sua nobiltà”. “Good luck, Britain: ne avrai bisogno”, conclude Severgnini, perché “la libera circolazione delle persone ha garantito finora manodopera duttile, giovane, spesso di talento, a costi competitivi. Dove sono gli inglesi che possono fare tutto questo?”.

Lacrimoni anche da Francesco Merlo su Repubblica, ad essere colpiti dalle nuove regole saranno “soprattutto gli studenti stranieri e i giovani in viaggio di libertà”, quelli italiani “mammoni e bamboccioni a Verona o Pescara e ribelli e trasgressivi a Londra”. Peccato che né Merlo né Servegnini ricordino che a fare i lavapiatti in Inghilterra per racimolare qualche soldo, entrando come turisti con il passaporto “in viaggio di libertà”, ci si andava già negli anni ’60 e che le nuove regole non prevedono alcun visto per i turisti europei che viaggiano nel Regno Unito, dove potranno rimanere sei mesi, senza necessità di conoscere la lingua. E per chi lo vuole questi sei mesi possono essere utilizzati per cercarsi un lavoro e presentare la domanda di permesso di soggiorno per motivi lavorativi.

Però Merlo ci va giù pesante: “È uno shock di civiltà” (…) la Brexit sta diventando “il nuovo Grande Muro di Vergogna” (…) “La politica della paura” (…) “Il razzismo a punti”.

Razzismo a punti, perché il modello britannico si ispira a quello già adottato dall’Australia e subordina il visto all’ingresso per lavoro al soddisfacimento di determinate condizioni, a ciascuna delle quali viene attribuito un punteggio.

Il nuovo sistema prevede un meccanismo a punti che garantirà un permesso di soggiorno per motivi lavorativi a chi otterrà almeno 70 punti su una scala predeterminata. I primi 50 punti saranno obbligatori per tutti e prevedono che la persona in questione arrivi nel Regno Unito già con un’offerta di lavoro già in tasca, che sappia parlare inglese e che possa dimostrare di avere una competenza lavorativa specifica. Gli altri punti vengono assegnati in base al salario – meglio è pagato il lavoro, più possibilità ci sono di ottenere il permesso – e al titolo di studio.

Tuttavia, per i settori in cui il Regno Unito ha carenza di lavoratori e quindi ha bisogno di immigrati, sono stati previsti regimi particolari. Per il personale infermieristico saranno assegnati punteggi anche se il salario sarà inferiore al minimo stabilito in 25.600 sterline all’anno. Per gli stagionali in agricoltura il sistema dei permessi di lavoro è stato allargato da 2.500 a 10.000.

Insomma, uscito da un’Unione europea senza regole in materia di immigrazione, il Regno Unito dal 2021 ne adotterà di proprie, sul modello australiano, e quella presentata ieri è una proposta non ancora formalizzata.

A chi ha però ha dato subito fuoco alle micce, per cui da oggi ci sarebbe “Il Muro di Londra” e “Il Razzismo a Punti”, chiediamo quale sarebbe il loro modello migliore. Perché sinora l’unico modello che noi sappiamo contrapporre è quello dell’accoglientismo indiscriminato benedetto da papa Bergoglio, senza regole, che si traduce nelle baraccopoli di Rosarno e larghissimi dintorni dalla Sicilia al Nord Italia, con lavoro nero, caporalato e sfruttamento di massa, che ha un solo nome: schiavismo. Quello che i lavoratori italiani non sono più disposti ad accettare.