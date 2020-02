Bloomberg sotto attacco

Bloomberg debutta alle Primarie democratiche. Attaccato da tutti insiste: “solo io posso battere Trump”.

Renzi: “serve un premier eletto dal popolo”.

Salvini: “non necessario tutti al liceo per fare i laureati disoccupati”.

Un estremista di destra spara nei locali della comunità turca di Hanau, in Germania. 11 morti e 4 feriti gravi.

Un avvocato di Assange dice che Trump aveva offerto la grazia se Assange avesse scagionato la Russia dalle accuse di infiltrazioni contro Hillary Clinton.

Secondo la Cina il numero dei nuovi casi di coronavirus è crollato: 394.

Domani elezioni politiche in Iran. Ma più di metà dei candidati sono stati cassati.

Secondo il Daily Mail, per divieto della Regina Harry e Meghan non potranno servirsi del marchio ‘Sussex Royal’, da loro registrato per possibili usi commerciali o di raccolta fondi, dopo la decisione di rinunciare ai ruoli ufficiali di membri senior della famiglia reale britannica e trasferirsi per ora in Canada.