Coronavirus, la Cina contro il Wall Street Journal

La Cina ha revocato da oggi tre tessere da giornalista ad altrettanti reporter del Wall Street Journal di base a Pechino per un “titolo razzista” che diffamava gli sforzi della Cina nella lotta all’epidemia del coronavirus. Putin ha chiuso i confini russi ai cinesi. La Cina segnala più guariti che nuove infezioni ma la Oms non si fida. Si trova in Liguria, a Sanremo, il cittadino italiano sbarcato dalla nave Westerdam, dove è verificato un caso di nuovo coronavirus, ed è stato sottoposto a isolamento fiduciario volontario al proprio domicilio. Partito il volo per gli italiani sulla Diamond Princess.

Il governo del Regno Unito ha diffuso le nuove regole per gestire i flussi migratori che entreranno in vigore nel 2021, alla fine del periodo di transizione su Brexit. Come anticipato da alcuni mesi, i nuovi parametri saranno assai restrittivi per i lavoratori poco qualificati: diventerà praticamente impossibile trasferirsi nel Regno Unito per cercare un lavoro saltuario, come il cameriere o il lavapiatti, a meno di avere già un’offerta di lavoro in mano. La segretaria dell’Interno Priti Patel ha fatto notare che saranno eliminate invece le restrizioni per i lavoratori molto qualificati – laureati o in possesso di un dottorato di ricerca – sottolineando che le nuove regole serviranno per «permettere ai migliori e ai più brillanti di trasferirsi nel Regno Unito».

Conte al Senato: “Il consiglio Ue di domani si annuncia complesso”.

Arrestato per mafia il fratello della vedova di un agente morto nella strage di Capaci.

Bloomberg ottiene abbastanza appoggi per partecipare al dibattito tra i candidati democratici.

Trump sottopone a sanzioni la Rofsnet per l’appoggio a Maduro, che risponde mostrandosi in divisa. Rofsnet aveva aiutato Pdvsa ad aggirare le sanzioni (tra l’altro facendo arrivare il petrolio a Repsol e Eni) e poi Lavrov era andato in Venezuela in risposta al viaggio di Guaidó in Europa e Usa. La mossa viene vista come un chiaro avvertimento per la strategia russa in America Latina.

900.000 persone in fuga per la nuova offensiva di Bashar Assad in Siria. Erdoğan: “Se gli altri Paesi non riescono a darci garanzie, dovremo farci carico da soli della nostre preoccupazioni di sicurezza. È solo una questione di tempo prima che iniziamo un’altra operazione nel nord-ovest della Siria a Idlib”.

Sentenza d’appello più pesante contro l’ex presidente sudcoreano Lee Myung-bak, già condannato a ottobre 2018 per corruzione e appropriazione indebita, portando la pena detentiva a 17 anni dai 15 di primo grado e ordinando la revoca della libertà su cauzione. Intanto Fitch taglia l’outlook sulla Corea del Sud, stimando per il 2020 un Pil al 2,2%, dal 2,5%, a causa dell’impatto del coronavirus.