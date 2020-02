A PECHINO OCCORRE IL VIRUS DELLA DEMOCRAZIA

Il regime di Pechino ha deciso di espellere tre corrispondenti del Wall Street Journal – due statunitensi e uno australiano – che dovranno lasciare il paese entro cinque giorni. Nel frattempo è stato ritirato loro il tesserino di giornalisti. È la prima volta negli ultimi vent’anni che il governo cinese adotta un provvedimento del genere, che formalmente non riguarda ciò che hanno scritto i tre giornalisti ma il titolo di un commento che criticava il modo in cui la Cina ha risposto allo scoppio dell’epidemia. Le autorità cinesi, che hanno chiesto più volte invano al Wall Street Journal di scusarsi, hanno definito “razzista” e “denigratorio” degli sforzi fatti per combattere l’epidemia il titolo “La Cina è il vero malato d’Asia”. Il giornale statunitense fa notare che di recente i tre reporter espulsi si erano recati di recente nello Xinjiang, la regione dove le autorità cinesi sono accusate di rinchiudere migliaia di musulmani in campi di rieducazione. Per l’associazione del corrispondenti esteri in Cina si tratta di un estremo tentativo delle autorità cinesi di intimidire i giornalisti stranieri.

Intanto, si continua a non avere notizie di due giornalisti cinesi, Fang Bin e Chen Qiushi, scomparsi la settimana scorsa dopo che avevano postato sul web foto e video da Wuhan, la città in quarantena epicentro dell’epidemia di coronavirus, la cui comparsa era stata segnalata in una chat da un medico di Wuhan, Li Wenliang, sin dal 30 dicembre, col solo risultato di essere fermato dalla polizia, minacciato insieme ad otto suoi colleghi della chat e costretto a scusarsi, salvo poi morire un mese dopo proprio a causa del virus ed essere trattato dal regime come una sorta eroe.

E finalmente comincia a interpretare con cautela i dati forniti dalla Cina sul rallentamento dell’epidemia anche l’Organizzazione mondiale della sanità, che nelle cruciali fasi iniziali dell’epidemia è stata colpevolmente preoccupata di non irritare Pechino, “sbagliando” per giorni a classificare il rischio del virus a livello globale come “moderato” anziché “elevato” e ritardando di molti giorni la dichiarazione dello stato di emergenza a livello mondiale, salvo poi affermare, con un paragone molto da polizia cinese, che il coronavirus è “peggio del terrorismo”. Intanto il direttore generale dell’Oms lodava a Pechino, davanti a Xi Jinping, la grande “trasparenza” del regime cinese.

Come sempre avviene con i regimi autoritari, le prime vittime della dittatura di Pechino sono stati i cinesi, a cui prima è stata nascosta la verità e che ora sono sequestrati a decine di milioni nelle loro case, sotto il controllo dell’esercito, sostituitosi alla polizia.

Per troppo tempo le democrazie occidentali hanno taciuto sulle violazioni dei diritti umani in Cina, disinteressandosi della mancanza delle libertà fondamentali, mirando solo a trarre vantaggi economici e commerciali dai rapporti con Pechino.

Salvo poi scoprire, di fronte a un’emergenza sanitaria, che la censura poliziesca del Partito unico si trasforma in un rischio per la sicurezza globale, non solo per i cinesi.

La solidarietà e l’amicizia va espressa al popolo cinese, non al regime che lo opprime. Salvo diventarne complici.